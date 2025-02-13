Moedas / HIMX
HIMX: Himax Technologies Inc - American depositary shares, each of wh
8.57 USD 0.13 (1.54%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HIMX para hoje mudou para 1.54%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8.48 e o mais alto foi 8.63.
Veja a dinâmica do par de moedas Himax Technologies Inc - American depositary shares, each of wh. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
8.48 8.63
Faixa anual
5.12 13.92
- Fechamento anterior
- 8.44
- Open
- 8.58
- Bid
- 8.57
- Ask
- 8.87
- Low
- 8.48
- High
- 8.63
- Volume
- 195
- Mudança diária
- 1.54%
- Mudança mensal
- 7.13%
- Mudança de 6 meses
- 17.24%
- Mudança anual
- 54.14%
