KurseKategorien
Währungen / HIMX
Zurück zum Aktien

HIMX: Himax Technologies Inc - American depositary shares, each of wh

8.78 USD 0.34 (4.03%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HIMX hat sich für heute um 4.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.48 bis zu einem Hoch von 8.88 gehandelt.

Verfolgen Sie die Himax Technologies Inc - American depositary shares, each of wh-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HIMX News

Tagesspanne
8.48 8.88
Jahresspanne
5.12 13.92
Vorheriger Schlusskurs
8.44
Eröffnung
8.58
Bid
8.78
Ask
9.08
Tief
8.48
Hoch
8.88
Volumen
2.497 K
Tagesänderung
4.03%
Monatsänderung
9.75%
6-Monatsänderung
20.11%
Jahresänderung
57.91%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K