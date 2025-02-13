Währungen / HIMX
HIMX: Himax Technologies Inc - American depositary shares, each of wh
8.78 USD 0.34 (4.03%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HIMX hat sich für heute um 4.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.48 bis zu einem Hoch von 8.88 gehandelt.
Verfolgen Sie die Himax Technologies Inc - American depositary shares, each of wh-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HIMX News
- Himax Technologies: Display Chips Priced For Mid Cycle (NASDAQ:HIMX)
- Earnings call transcript: Himax Q2 2025 sees EPS miss, revenue beat
- Himax earnings missed by $0.01, revenue topped estimates
- 'Amazon, It Has A Lot Of Strategic Value For Us' — Lumotive Scores $59M With Backing From Amazon, Oman's ITHCA Group - Himax Techs (NASDAQ:HIMX), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Half-Year Portfolio Performance 2025
- Himax Technologies, Inc. to Hold Annual General Meeting on August 13, 2025
- Your iPhone Is Dead Technology – Here’s What Replaces It
- AI Glasses Are Coming to Kill the iPhone
- Himax Subsidiary Liqxtal Technology Pro-Eye Vision Care Display Makes its Medical Taiwan 2025 Debut
- Portfolio Performance Q1 2025
- 3 Holographic Tech Stocks with Big Upside Potential - TipRanks.com
- Himax Technologies: A Stock On Sale Despite Many Catalysts (NASDAQ:HIMX)
- Automotive Drives Solid Revenue Base For Himax Technologies (NASDAQ:HIMX)
- Tata Electronics, Himax, and PSMC Team Up to Boost India's Chip Industry
- Himax Just Crushed Q4--Shares Surge Over 10% as AI & Automotive Boom Fuel Explosive Growth
- Himax Q4 Earnings: Beats Estimates, Automotive And AI Tech Drive Revenue, Raises Outlook - Himax Techs (NASDAQ:HIMX)
Tagesspanne
8.48 8.88
Jahresspanne
5.12 13.92
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.44
- Eröffnung
- 8.58
- Bid
- 8.78
- Ask
- 9.08
- Tief
- 8.48
- Hoch
- 8.88
- Volumen
- 2.497 K
- Tagesänderung
- 4.03%
- Monatsänderung
- 9.75%
- 6-Monatsänderung
- 20.11%
- Jahresänderung
- 57.91%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K