FiyatlarBölümler
Dövizler / HIMX
Geri dön - Hisse senetleri

HIMX: Himax Technologies Inc - American depositary shares, each of wh

8.50 USD 0.28 (3.19%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

HIMX fiyatı bugün -3.19% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 8.48 ve Yüksek fiyatı olarak 8.81 aralığında işlem gördü.

Himax Technologies Inc - American depositary shares, each of wh hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HIMX haberleri

Günlük aralık
8.48 8.81
Yıllık aralık
5.12 13.92
Önceki kapanış
8.78
Açılış
8.78
Satış
8.50
Alış
8.80
Düşük
8.48
Yüksek
8.81
Hacim
2.995 K
Günlük değişim
-3.19%
Aylık değişim
6.25%
6 aylık değişim
16.28%
Yıllık değişim
52.88%
21 Eylül, Pazar