통화 / HIMX
HIMX: Himax Technologies Inc - American depositary shares, each of wh
8.50 USD 0.28 (3.19%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
HIMX 환율이 오늘 -3.19%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 8.48이고 고가는 8.81이었습니다.
Himax Technologies Inc - American depositary shares, each of wh 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
HIMX News
- Himax Technologies: Display Chips Priced For Mid Cycle (NASDAQ:HIMX)
- Earnings call transcript: Himax Q2 2025 sees EPS miss, revenue beat
- Himax earnings missed by $0.01, revenue topped estimates
- 'Amazon, It Has A Lot Of Strategic Value For Us' — Lumotive Scores $59M With Backing From Amazon, Oman's ITHCA Group - Himax Techs (NASDAQ:HIMX), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Half-Year Portfolio Performance 2025
- Himax Technologies, Inc. to Hold Annual General Meeting on August 13, 2025
- Your iPhone Is Dead Technology – Here’s What Replaces It
- AI Glasses Are Coming to Kill the iPhone
- Himax Subsidiary Liqxtal Technology Pro-Eye Vision Care Display Makes its Medical Taiwan 2025 Debut
- Portfolio Performance Q1 2025
- 3 Holographic Tech Stocks with Big Upside Potential - TipRanks.com
- Himax Technologies: A Stock On Sale Despite Many Catalysts (NASDAQ:HIMX)
- Automotive Drives Solid Revenue Base For Himax Technologies (NASDAQ:HIMX)
- Tata Electronics, Himax, and PSMC Team Up to Boost India's Chip Industry
- Himax Just Crushed Q4--Shares Surge Over 10% as AI & Automotive Boom Fuel Explosive Growth
- Himax Q4 Earnings: Beats Estimates, Automotive And AI Tech Drive Revenue, Raises Outlook - Himax Techs (NASDAQ:HIMX)
일일 변동 비율
8.48 8.81
년간 변동
5.12 13.92
- 이전 종가
- 8.78
- 시가
- 8.78
- Bid
- 8.50
- Ask
- 8.80
- 저가
- 8.48
- 고가
- 8.81
- 볼륨
- 2.995 K
- 일일 변동
- -3.19%
- 월 변동
- 6.25%
- 6개월 변동
- 16.28%
- 년간 변동율
- 52.88%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K