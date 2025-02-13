QuotazioniSezioni
Valute / HIMX
Tornare a Azioni

HIMX: Himax Technologies Inc - American depositary shares, each of wh

8.50 USD 0.28 (3.19%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HIMX ha avuto una variazione del -3.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.48 e ad un massimo di 8.81.

Segui le dinamiche di Himax Technologies Inc - American depositary shares, each of wh. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HIMX News

Intervallo Giornaliero
8.48 8.81
Intervallo Annuale
5.12 13.92
Chiusura Precedente
8.78
Apertura
8.78
Bid
8.50
Ask
8.80
Minimo
8.48
Massimo
8.81
Volume
2.995 K
Variazione giornaliera
-3.19%
Variazione Mensile
6.25%
Variazione Semestrale
16.28%
Variazione Annuale
52.88%
20 settembre, sabato