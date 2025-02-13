Валюты / HIMX
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
HIMX: Himax Technologies Inc - American depositary shares, each of wh
8.26 USD 0.04 (0.48%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HIMX за сегодня изменился на -0.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.15, а максимальная — 8.28.
Следите за динамикой Himax Technologies Inc - American depositary shares, each of wh. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости HIMX
- Himax Technologies: Display Chips Priced For Mid Cycle (NASDAQ:HIMX)
- Earnings call transcript: Himax Q2 2025 sees EPS miss, revenue beat
- Himax earnings missed by $0.01, revenue topped estimates
- 'Amazon, It Has A Lot Of Strategic Value For Us' — Lumotive Scores $59M With Backing From Amazon, Oman's ITHCA Group - Himax Techs (NASDAQ:HIMX), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Half-Year Portfolio Performance 2025
- Himax Technologies, Inc. to Hold Annual General Meeting on August 13, 2025
- Your iPhone Is Dead Technology – Here’s What Replaces It
- AI Glasses Are Coming to Kill the iPhone
- AI Glasses Are Coming to Kill the iPhone
- Himax Subsidiary Liqxtal Technology Pro-Eye Vision Care Display Makes its Medical Taiwan 2025 Debut
- Portfolio Performance Q1 2025
- 3 Holographic Tech Stocks with Big Upside Potential - TipRanks.com
- Himax Technologies: A Stock On Sale Despite Many Catalysts (NASDAQ:HIMX)
- Automotive Drives Solid Revenue Base For Himax Technologies (NASDAQ:HIMX)
- Tata Electronics, Himax, and PSMC Team Up to Boost India's Chip Industry
- Himax Just Crushed Q4--Shares Surge Over 10% as AI & Automotive Boom Fuel Explosive Growth
- Himax Q4 Earnings: Beats Estimates, Automotive And AI Tech Drive Revenue, Raises Outlook - Himax Techs (NASDAQ:HIMX)
Дневной диапазон
8.15 8.28
Годовой диапазон
5.12 13.92
- Предыдущее закрытие
- 8.30
- Open
- 8.27
- Bid
- 8.26
- Ask
- 8.56
- Low
- 8.15
- High
- 8.28
- Объем
- 2.060 K
- Дневное изменение
- -0.48%
- Месячное изменение
- 3.25%
- 6-месячное изменение
- 13.00%
- Годовое изменение
- 48.56%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.