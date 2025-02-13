Devises / HIMX
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
HIMX: Himax Technologies Inc - American depositary shares, each of wh
8.50 USD 0.28 (3.19%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de HIMX a changé de -3.19% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 8.48 et à un maximum de 8.81.
Suivez la dynamique Himax Technologies Inc - American depositary shares, each of wh. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HIMX Nouvelles
- Himax Technologies: Display Chips Priced For Mid Cycle (NASDAQ:HIMX)
- Earnings call transcript: Himax Q2 2025 sees EPS miss, revenue beat
- Himax earnings missed by $0.01, revenue topped estimates
- 'Amazon, It Has A Lot Of Strategic Value For Us' — Lumotive Scores $59M With Backing From Amazon, Oman's ITHCA Group - Himax Techs (NASDAQ:HIMX), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Half-Year Portfolio Performance 2025
- Himax Technologies, Inc. to Hold Annual General Meeting on August 13, 2025
- Your iPhone Is Dead Technology – Here’s What Replaces It
- AI Glasses Are Coming to Kill the iPhone
- AI Glasses Are Coming to Kill the iPhone
- Himax Subsidiary Liqxtal Technology Pro-Eye Vision Care Display Makes its Medical Taiwan 2025 Debut
- Portfolio Performance Q1 2025
- 3 Holographic Tech Stocks with Big Upside Potential - TipRanks.com
- Himax Technologies: A Stock On Sale Despite Many Catalysts (NASDAQ:HIMX)
- Automotive Drives Solid Revenue Base For Himax Technologies (NASDAQ:HIMX)
- Tata Electronics, Himax, and PSMC Team Up to Boost India's Chip Industry
- Himax Just Crushed Q4--Shares Surge Over 10% as AI & Automotive Boom Fuel Explosive Growth
- Himax Q4 Earnings: Beats Estimates, Automotive And AI Tech Drive Revenue, Raises Outlook - Himax Techs (NASDAQ:HIMX)
Range quotidien
8.48 8.81
Range Annuel
5.12 13.92
- Clôture Précédente
- 8.78
- Ouverture
- 8.78
- Bid
- 8.50
- Ask
- 8.80
- Plus Bas
- 8.48
- Plus Haut
- 8.81
- Volume
- 2.995 K
- Changement quotidien
- -3.19%
- Changement Mensuel
- 6.25%
- Changement à 6 Mois
- 16.28%
- Changement Annuel
- 52.88%
20 septembre, samedi