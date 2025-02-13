Divisas / HIMX
HIMX: Himax Technologies Inc - American depositary shares, each of wh
8.44 USD 0.18 (2.18%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de HIMX de hoy ha cambiado un 2.18%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 8.13, mientras que el máximo ha alcanzado 8.53.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Himax Technologies Inc - American depositary shares, each of wh. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
8.13 8.53
Rango anual
5.12 13.92
- Cierres anteriores
- 8.26
- Open
- 8.19
- Bid
- 8.44
- Ask
- 8.74
- Low
- 8.13
- High
- 8.53
- Volumen
- 2.327 K
- Cambio diario
- 2.18%
- Cambio mensual
- 5.50%
- Cambio a 6 meses
- 15.46%
- Cambio anual
- 51.80%
