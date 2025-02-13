货币 / HIMX
HIMX: Himax Technologies Inc - American depositary shares, each of wh
8.36 USD 0.10 (1.21%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HIMX汇率已更改1.21%。当日，交易品种以低点8.13和高点8.40进行交易。
关注Himax Technologies Inc - American depositary shares, each of wh动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
HIMX新闻
- Himax Technologies: Display Chips Priced For Mid Cycle (NASDAQ:HIMX)
- Earnings call transcript: Himax Q2 2025 sees EPS miss, revenue beat
- Himax earnings missed by $0.01, revenue topped estimates
- 'Amazon, It Has A Lot Of Strategic Value For Us' — Lumotive Scores $59M With Backing From Amazon, Oman's ITHCA Group - Himax Techs (NASDAQ:HIMX), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Half-Year Portfolio Performance 2025
- Himax Technologies, Inc. to Hold Annual General Meeting on August 13, 2025
- Your iPhone Is Dead Technology – Here’s What Replaces It
- AI Glasses Are Coming to Kill the iPhone
- Himax Subsidiary Liqxtal Technology Pro-Eye Vision Care Display Makes its Medical Taiwan 2025 Debut
- Portfolio Performance Q1 2025
- 3 Holographic Tech Stocks with Big Upside Potential - TipRanks.com
- Himax Technologies: A Stock On Sale Despite Many Catalysts (NASDAQ:HIMX)
- Automotive Drives Solid Revenue Base For Himax Technologies (NASDAQ:HIMX)
- Tata Electronics, Himax, and PSMC Team Up to Boost India's Chip Industry
- Himax Just Crushed Q4--Shares Surge Over 10% as AI & Automotive Boom Fuel Explosive Growth
- Himax Q4 Earnings: Beats Estimates, Automotive And AI Tech Drive Revenue, Raises Outlook - Himax Techs (NASDAQ:HIMX)
日范围
8.13 8.40
年范围
5.12 13.92
- 前一天收盘价
- 8.26
- 开盘价
- 8.19
- 卖价
- 8.36
- 买价
- 8.66
- 最低价
- 8.13
- 最高价
- 8.40
- 交易量
- 660
- 日变化
- 1.21%
- 月变化
- 4.50%
- 6个月变化
- 14.36%
- 年变化
- 50.36%
