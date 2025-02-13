クォートセクション
通貨 / HIMX
HIMX: Himax Technologies Inc - American depositary shares, each of wh

8.78 USD 0.34 (4.03%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

HIMXの今日の為替レートは、4.03%変化しました。日中、通貨は1あたり8.48の安値と8.88の高値で取引されました。

Himax Technologies Inc - American depositary shares, each of whダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
8.48 8.88
1年のレンジ
5.12 13.92
以前の終値
8.44
始値
8.58
買値
8.78
買値
9.08
安値
8.48
高値
8.88
出来高
2.497 K
1日の変化
4.03%
1ヶ月の変化
9.75%
6ヶ月の変化
20.11%
1年の変化
57.91%
