通貨 / HIMX
HIMX: Himax Technologies Inc - American depositary shares, each of wh
8.78 USD 0.34 (4.03%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HIMXの今日の為替レートは、4.03%変化しました。日中、通貨は1あたり8.48の安値と8.88の高値で取引されました。
Himax Technologies Inc - American depositary shares, each of whダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
8.48 8.88
1年のレンジ
5.12 13.92
- 以前の終値
- 8.44
- 始値
- 8.58
- 買値
- 8.78
- 買値
- 9.08
- 安値
- 8.48
- 高値
- 8.88
- 出来高
- 2.497 K
- 1日の変化
- 4.03%
- 1ヶ月の変化
- 9.75%
- 6ヶ月の変化
- 20.11%
- 1年の変化
- 57.91%
