GFI: Gold Fields Limited American Depositary Shares
38.00 USD 0.39 (1.02%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GFI para hoje mudou para -1.02%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 37.61 e o mais alto foi 38.94.
Veja a dinâmica do par de moedas Gold Fields Limited American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
37.61 38.94
Faixa anual
12.98 39.04
- Fechamento anterior
- 38.39
- Open
- 37.71
- Bid
- 38.00
- Ask
- 38.30
- Low
- 37.61
- High
- 38.94
- Volume
- 7.605 K
- Mudança diária
- -1.02%
- Mudança mensal
- 12.13%
- Mudança de 6 meses
- 67.77%
- Mudança anual
- 140.20%
