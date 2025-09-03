Dövizler / GFI
GFI: Gold Fields Limited American Depositary Shares
41.33 USD 3.45 (9.11%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GFI fiyatı bugün 9.11% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 38.11 ve Yüksek fiyatı olarak 41.46 aralığında işlem gördü.
Gold Fields Limited American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
38.11 41.46
Yıllık aralık
12.98 41.46
- Önceki kapanış
- 37.88
- Açılış
- 38.15
- Satış
- 41.33
- Alış
- 41.63
- Düşük
- 38.11
- Yüksek
- 41.46
- Hacim
- 9.917 K
- Günlük değişim
- 9.11%
- Aylık değişim
- 21.95%
- 6 aylık değişim
- 82.47%
- Yıllık değişim
- 161.25%
21 Eylül, Pazar