통화 / GFI
GFI: Gold Fields Limited American Depositary Shares
41.33 USD 3.45 (9.11%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GFI 환율이 오늘 9.11%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 38.11이고 고가는 41.46이었습니다.
Gold Fields Limited American Depositary Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
38.11 41.46
년간 변동
12.98 41.46
- 이전 종가
- 37.88
- 시가
- 38.15
- Bid
- 41.33
- Ask
- 41.63
- 저가
- 38.11
- 고가
- 41.46
- 볼륨
- 9.917 K
- 일일 변동
- 9.11%
- 월 변동
- 21.95%
- 6개월 변동
- 82.47%
- 년간 변동율
- 161.25%
