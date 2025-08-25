货币 / GFI
GFI: Gold Fields Limited American Depositary Shares
38.39 USD 0.45 (1.16%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GFI汇率已更改-1.16%。当日，交易品种以低点37.91和高点39.04进行交易。
关注Gold Fields Limited American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GFI新闻
- Gold Fields (GFI) Is Up 9.43% in One Week: What You Should Know
- GFI vs. FNV: Which Stock Is the Better Value Option?
- 财报电话会议记录：Gold Fields Ltd ADR 2025年第一季度每股收益大幅超预期
- Earnings call transcript: Gold Fields Ltd ADR Q1 2025 sees strong EPS beat
- Are Basic Materials Stocks Lagging Gold Fields Limited (GFI) This Year?
- Harmony Gold Stock Trading Cheaper Than Industry: Buy, Sell or Hold?
- These Were the 3 Top-Performing Stocks in the S&P 500 in August 2025
- Gold Rush: Top 5 Gold Mining Stocks
- Operational Disruptions Hurt HMY's Production: More Challenges Ahead?
- AI Plays Palantir, NVent Lead 9 Additions To IBD Best Stock Lists. Looking For Top Performers To Buy And Watch? Check These Watchlists.
- 5 Gold Mining Stocks to Buy Amid Fed Rate Cut Expectation in September
- Palantir Leads 9 Newcomers Onto IBD Best Stock Lists. Build Your Watchlist Of Top Performers With The IBD 50, Big Cap 20 And More.
- Gold Fields Ltd ADR stock hits all-time high at 35.96 USD
- Robinhood Leads Merry Band Onto IBD Top Performer Lists. Check Out The IBD 50 And Stock Spotlight Watchlists.
- 3 Top Gold Mining Stocks Set to Ride the Bullion Boom
- The Zacks Analyst Blog Highlights Agnico Eagle Mines, Idaho Strategic Resources, Harmony Gold Mining and Gold Fields
- 4 Top-Ranked Gold Stocks to Buy as Prices Hit Record Highs
- Gold Fields Ltd ADR stock reaches all-time high of 33.82 USD
- Harmony Gold's Rising Costs: Can Margins Withstand the Pressure?
- Is Gold Fields Limited (GFI) Stock Outpacing Its Basic Materials Peers This Year?
- Stock Market Today: Dow Retreats As Nvidia Weighs Heavily; Marvell Flashes This Warning (Live Coverage)
- Gold Fields Limited 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:GFI)
- Here's How to Play Harmony Gold Stock Before FY25 Earnings Release
- Cameco Stock, Argan, Gold Fields Among 10 New Entrants On IBD Watchlists
日范围
37.91 39.04
年范围
12.98 39.04
- 前一天收盘价
- 38.84
- 开盘价
- 38.95
- 卖价
- 38.39
- 买价
- 38.69
- 最低价
- 37.91
- 最高价
- 39.04
- 交易量
- 6.104 K
- 日变化
- -1.16%
- 月变化
- 13.28%
- 6个月变化
- 69.49%
- 年变化
- 142.67%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值