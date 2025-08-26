通貨 / GFI
GFI: Gold Fields Limited American Depositary Shares
37.88 USD 0.12 (0.32%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GFIの今日の為替レートは、-0.32%変化しました。日中、通貨は1あたり37.07の安値と38.03の高値で取引されました。
Gold Fields Limited American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
37.07 38.03
1年のレンジ
12.98 39.04
- 以前の終値
- 38.00
- 始値
- 37.24
- 買値
- 37.88
- 買値
- 38.18
- 安値
- 37.07
- 高値
- 38.03
- 出来高
- 8.927 K
- 1日の変化
- -0.32%
- 1ヶ月の変化
- 11.77%
- 6ヶ月の変化
- 67.24%
- 1年の変化
- 139.44%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K