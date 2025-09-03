Devises / GFI
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
GFI: Gold Fields Limited American Depositary Shares
41.33 USD 3.45 (9.11%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de GFI a changé de 9.11% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 38.11 et à un maximum de 41.46.
Suivez la dynamique Gold Fields Limited American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GFI Nouvelles
- Stock Market Today: Dow, S&P Aim For New Highs; Gold Stocks Shine (Live Coverage)
- 5 Best Stocks As SEC Weighs Trump Earnings Report Proposal
- Gold Fields (GFI) Upgraded to Strong Buy: Here's What You Should Know
- Best Momentum Stock to Buy for September 19th
- L’action ADR de Gold Fields Ltd atteint un niveau record à 39,06 USD
- Gold Fields Ltd ADR stock hits all-time high at 39.06 USD
- Zacks.com featured highlights include Phibro Animal Health, Daktronics, UP Fintech and Gold Fields
- New Strong Buy Stocks for September 19th
- 4 Best PEG-Based Value Stocks to Buy for Market-Beating Returns
- Gold Fields (GFI) Is Up 9.43% in One Week: What You Should Know
- GFI vs. FNV: Which Stock Is the Better Value Option?
- Transcription de l’alerte résultats : Gold Fields Ltd ADR T1 2025 dépasse largement les prévisions de BPA
- Earnings call transcript: Gold Fields Ltd ADR Q1 2025 sees strong EPS beat
- Are Basic Materials Stocks Lagging Gold Fields Limited (GFI) This Year?
- Harmony Gold Stock Trading Cheaper Than Industry: Buy, Sell or Hold?
- These Were the 3 Top-Performing Stocks in the S&P 500 in August 2025
- Gold Rush: Top 5 Gold Mining Stocks
- Operational Disruptions Hurt HMY's Production: More Challenges Ahead?
- AI Plays Palantir, NVent Lead 9 Additions To IBD Best Stock Lists. Looking For Top Performers To Buy And Watch? Check These Watchlists.
- 5 Gold Mining Stocks to Buy Amid Fed Rate Cut Expectation in September
- Palantir Leads 9 Newcomers Onto IBD Best Stock Lists. Build Your Watchlist Of Top Performers With The IBD 50, Big Cap 20 And More.
- Gold Fields Ltd ADR stock hits all-time high at 35.96 USD
- Robinhood Leads Merry Band Onto IBD Top Performer Lists. Check Out The IBD 50 And Stock Spotlight Watchlists.
- 3 Top Gold Mining Stocks Set to Ride the Bullion Boom
Range quotidien
38.11 41.46
Range Annuel
12.98 41.46
- Clôture Précédente
- 37.88
- Ouverture
- 38.15
- Bid
- 41.33
- Ask
- 41.63
- Plus Bas
- 38.11
- Plus Haut
- 41.46
- Volume
- 9.917 K
- Changement quotidien
- 9.11%
- Changement Mensuel
- 21.95%
- Changement à 6 Mois
- 82.47%
- Changement Annuel
- 161.25%
20 septembre, samedi