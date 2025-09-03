CotationsSections
Devises / GFI
Retour à Actions

GFI: Gold Fields Limited American Depositary Shares

41.33 USD 3.45 (9.11%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de GFI a changé de 9.11% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 38.11 et à un maximum de 41.46.

Suivez la dynamique Gold Fields Limited American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GFI Nouvelles

Range quotidien
38.11 41.46
Range Annuel
12.98 41.46
Clôture Précédente
37.88
Ouverture
38.15
Bid
41.33
Ask
41.63
Plus Bas
38.11
Plus Haut
41.46
Volume
9.917 K
Changement quotidien
9.11%
Changement Mensuel
21.95%
Changement à 6 Mois
82.47%
Changement Annuel
161.25%
20 septembre, samedi