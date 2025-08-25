Валюты / GFI
GFI: Gold Fields Limited American Depositary Shares
38.39 USD 0.45 (1.16%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GFI за сегодня изменился на -1.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.91, а максимальная — 39.04.
Следите за динамикой Gold Fields Limited American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости GFI
- Gold Fields (GFI) Is Up 9.43% in One Week: What You Should Know
- GFI vs. FNV: Which Stock Is the Better Value Option?
- Расшифровка отчета о доходах: АДР Gold Fields Ltd в первом квартале 2025 года значительно превзошла прогнозы по EPS
- Earnings call transcript: Gold Fields Ltd ADR Q1 2025 sees strong EPS beat
- Are Basic Materials Stocks Lagging Gold Fields Limited (GFI) This Year?
- Harmony Gold Stock Trading Cheaper Than Industry: Buy, Sell or Hold?
- These Were the 3 Top-Performing Stocks in the S&P 500 in August 2025
- Gold Rush: Top 5 Gold Mining Stocks
- Operational Disruptions Hurt HMY's Production: More Challenges Ahead?
- AI Plays Palantir, NVent Lead 9 Additions To IBD Best Stock Lists. Looking For Top Performers To Buy And Watch? Check These Watchlists.
- 5 Gold Mining Stocks to Buy Amid Fed Rate Cut Expectation in September
- Palantir Leads 9 Newcomers Onto IBD Best Stock Lists. Build Your Watchlist Of Top Performers With The IBD 50, Big Cap 20 And More.
- Gold Fields Ltd ADR stock hits all-time high at 35.96 USD
- Robinhood Leads Merry Band Onto IBD Top Performer Lists. Check Out The IBD 50 And Stock Spotlight Watchlists.
- 3 Top Gold Mining Stocks Set to Ride the Bullion Boom
- The Zacks Analyst Blog Highlights Agnico Eagle Mines, Idaho Strategic Resources, Harmony Gold Mining and Gold Fields
- 4 Top-Ranked Gold Stocks to Buy as Prices Hit Record Highs
- Gold Fields Ltd ADR stock reaches all-time high of 33.82 USD
- Harmony Gold's Rising Costs: Can Margins Withstand the Pressure?
- Is Gold Fields Limited (GFI) Stock Outpacing Its Basic Materials Peers This Year?
- Stock Market Today: Dow Retreats As Nvidia Weighs Heavily; Marvell Flashes This Warning (Live Coverage)
- Gold Fields Limited 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:GFI)
- Here's How to Play Harmony Gold Stock Before FY25 Earnings Release
- Cameco Stock, Argan, Gold Fields Among 10 New Entrants On IBD Watchlists
Дневной диапазон
37.91 39.04
Годовой диапазон
12.98 39.04
- Предыдущее закрытие
- 38.84
- Open
- 38.95
- Bid
- 38.39
- Ask
- 38.69
- Low
- 37.91
- High
- 39.04
- Объем
- 6.104 K
- Дневное изменение
- -1.16%
- Месячное изменение
- 13.28%
- 6-месячное изменение
- 69.49%
- Годовое изменение
- 142.67%
