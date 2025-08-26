Divisas / GFI
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
GFI: Gold Fields Limited American Depositary Shares
38.00 USD 0.39 (1.02%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GFI de hoy ha cambiado un -1.02%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 37.61, mientras que el máximo ha alcanzado 38.94.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Gold Fields Limited American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GFI News
- Gold Fields (GFI) Is Up 9.43% in One Week: What You Should Know
- GFI vs. FNV: Which Stock Is the Better Value Option?
- Transcripción de llamada de resultados: Gold Fields Ltd ADR supera expectativas en T1 2025
- Transcripción del informe de resultados: Gold Fields Ltd ADR Q1 2025 supera las expectativas de BPA
- Earnings call transcript: Gold Fields Ltd ADR Q1 2025 sees strong EPS beat
- Are Basic Materials Stocks Lagging Gold Fields Limited (GFI) This Year?
- Harmony Gold Stock Trading Cheaper Than Industry: Buy, Sell or Hold?
- These Were the 3 Top-Performing Stocks in the S&P 500 in August 2025
- Gold Rush: Top 5 Gold Mining Stocks
- Operational Disruptions Hurt HMY's Production: More Challenges Ahead?
- AI Plays Palantir, NVent Lead 9 Additions To IBD Best Stock Lists. Looking For Top Performers To Buy And Watch? Check These Watchlists.
- 5 Gold Mining Stocks to Buy Amid Fed Rate Cut Expectation in September
- Palantir Leads 9 Newcomers Onto IBD Best Stock Lists. Build Your Watchlist Of Top Performers With The IBD 50, Big Cap 20 And More.
- Gold Fields Ltd ADR stock hits all-time high at 35.96 USD
- Robinhood Leads Merry Band Onto IBD Top Performer Lists. Check Out The IBD 50 And Stock Spotlight Watchlists.
- 3 Top Gold Mining Stocks Set to Ride the Bullion Boom
- The Zacks Analyst Blog Highlights Agnico Eagle Mines, Idaho Strategic Resources, Harmony Gold Mining and Gold Fields
- 4 Top-Ranked Gold Stocks to Buy as Prices Hit Record Highs
- Gold Fields Ltd ADR stock reaches all-time high of 33.82 USD
- Harmony Gold's Rising Costs: Can Margins Withstand the Pressure?
- Is Gold Fields Limited (GFI) Stock Outpacing Its Basic Materials Peers This Year?
- Stock Market Today: Dow Retreats As Nvidia Weighs Heavily; Marvell Flashes This Warning (Live Coverage)
- Gold Fields Limited 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:GFI)
- Here's How to Play Harmony Gold Stock Before FY25 Earnings Release
Rango diario
37.61 38.94
Rango anual
12.98 39.04
- Cierres anteriores
- 38.39
- Open
- 37.71
- Bid
- 38.00
- Ask
- 38.30
- Low
- 37.61
- High
- 38.94
- Volumen
- 7.116 K
- Cambio diario
- -1.02%
- Cambio mensual
- 12.13%
- Cambio a 6 meses
- 67.77%
- Cambio anual
- 140.20%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B