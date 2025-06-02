Moedas / GATX
GATX: GATX Corporation
172.71 USD 3.57 (2.11%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GATX para hoje mudou para 2.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 169.51 e o mais alto foi 173.44.
Veja a dinâmica do par de moedas GATX Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
169.51 173.44
Faixa anual
127.70 173.44
- Fechamento anterior
- 169.14
- Open
- 170.95
- Bid
- 172.71
- Ask
- 173.01
- Low
- 169.51
- High
- 173.44
- Volume
- 309
- Mudança diária
- 2.11%
- Mudança mensal
- 4.25%
- Mudança de 6 meses
- 12.11%
- Mudança anual
- 30.69%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh