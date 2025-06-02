KurseKategorien
GATX
GATX: GATX Corporation

172.79 USD 3.65 (2.16%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GATX hat sich für heute um 2.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 169.51 bis zu einem Hoch von 174.64 gehandelt.

Verfolgen Sie die GATX Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
169.51 174.64
Jahresspanne
127.70 174.64
Vorheriger Schlusskurs
169.14
Eröffnung
170.95
Bid
172.79
Ask
173.09
Tief
169.51
Hoch
174.64
Volumen
869
Tagesänderung
2.16%
Monatsänderung
4.30%
6-Monatsänderung
12.16%
Jahresänderung
30.75%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K