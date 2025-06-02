Währungen / GATX
GATX: GATX Corporation
172.79 USD 3.65 (2.16%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GATX hat sich für heute um 2.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 169.51 bis zu einem Hoch von 174.64 gehandelt.
Verfolgen Sie die GATX Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
GATX News
- GATX-Aktie klettert auf Rekordhoch von 171,69 USD
- GATX stock hits all-time high at 171.69 USD
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- GATX stock hits all-time high at 169.62 USD
- Railcar Lessors: A Competitive Analysis
- Tracking Mario Gabelli’s Gabelli Funds 13F Portfolio – Q2 2025 Update (OTCMKTS:GAMI)
- GATX (GATX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- GATX SVP Hillesland sells $335,687 in stock
- ClearBridge Small Cap Fund Q2 2025 Commentary
- Earnings call transcript: GATX Q2 2025 earnings beat forecasts, stock rises
- GATX shares jump as Q2 earnings beat expectations, guidance raised
- GATX earnings beat by $0.11, revenue topped estimates
- GATX maintains $0.61 quarterly dividend, payable September 30
- GATX Corp increases revolving credit facility to $632 million
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 22
- Harbor Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:HASCX)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- GATX Corporation to Present at 2025 Wells Fargo Industrials and Materials Conference
- Harbor Core Bond Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:HACBX)
- Goldman Sachs maintains buy rating on GATX stock after railcar deal
Tagesspanne
169.51 174.64
Jahresspanne
127.70 174.64
- Vorheriger Schlusskurs
- 169.14
- Eröffnung
- 170.95
- Bid
- 172.79
- Ask
- 173.09
- Tief
- 169.51
- Hoch
- 174.64
- Volumen
- 869
- Tagesänderung
- 2.16%
- Monatsänderung
- 4.30%
- 6-Monatsänderung
- 12.16%
- Jahresänderung
- 30.75%
