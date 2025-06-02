통화 / GATX
GATX: GATX Corporation
172.16 USD 0.63 (0.36%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GATX 환율이 오늘 -0.36%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 171.23이고 고가는 172.98이었습니다.
GATX Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
GATX News
- GATX, 사상 최고치 경신…주당 171.69달러 기록
- GATX stock hits all-time high at 171.69 USD
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- GATX stock hits all-time high at 169.62 USD
- Railcar Lessors: A Competitive Analysis
- Tracking Mario Gabelli’s Gabelli Funds 13F Portfolio – Q2 2025 Update (OTCMKTS:GAMI)
- GATX (GATX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- GATX SVP Hillesland sells $335,687 in stock
- ClearBridge Small Cap Fund Q2 2025 Commentary
- Earnings call transcript: GATX Q2 2025 earnings beat forecasts, stock rises
- GATX shares jump as Q2 earnings beat expectations, guidance raised
- GATX earnings beat by $0.11, revenue topped estimates
- GATX maintains $0.61 quarterly dividend, payable September 30
- GATX Corp increases revolving credit facility to $632 million
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 22
- Harbor Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:HASCX)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- GATX Corporation to Present at 2025 Wells Fargo Industrials and Materials Conference
- Harbor Core Bond Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:HACBX)
- Keefe, Bruyette & Woods raises Wells Fargo stock price target to $80
- Citi maintains neutral rating on Wells Fargo stock after Fed decision
- Goldman Sachs maintains buy rating on Wells Fargo stock
- Evercore ISI raises Wells Fargo stock price target after asset cap lift
- Goldman Sachs maintains buy rating on GATX stock after railcar deal
일일 변동 비율
171.23 172.98
년간 변동
127.70 174.64
- 이전 종가
- 172.79
- 시가
- 172.83
- Bid
- 172.16
- Ask
- 172.46
- 저가
- 171.23
- 고가
- 172.98
- 볼륨
- 231
- 일일 변동
- -0.36%
- 월 변동
- 3.92%
- 6개월 변동
- 11.76%
- 년간 변동율
- 30.28%
