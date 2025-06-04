Divisas / GATX
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
GATX: GATX Corporation
169.14 USD 0.77 (0.46%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GATX de hoy ha cambiado un 0.46%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 168.76, mientras que el máximo ha alcanzado 172.96.
Siga la dinámica de la pareja de divisas GATX Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GATX News
- Acciones de GATX alcanzan un máximo histórico de 171.69 USD
- Las acciones de GATX alcanzan máximos históricos a 171,69 dólares
- GATX stock hits all-time high at 171.69 USD
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- GATX stock hits all-time high at 169.62 USD
- Railcar Lessors: A Competitive Analysis
- Tracking Mario Gabelli’s Gabelli Funds 13F Portfolio – Q2 2025 Update (OTCMKTS:GAMI)
- GATX (GATX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- GATX SVP Hillesland sells $335,687 in stock
- ClearBridge Small Cap Fund Q2 2025 Commentary
- Earnings call transcript: GATX Q2 2025 earnings beat forecasts, stock rises
- GATX shares jump as Q2 earnings beat expectations, guidance raised
- GATX earnings beat by $0.11, revenue topped estimates
- GATX maintains $0.61 quarterly dividend, payable September 30
- GATX Corp increases revolving credit facility to $632 million
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 22
- Harbor Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:HASCX)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- GATX Corporation to Present at 2025 Wells Fargo Industrials and Materials Conference
- Harbor Core Bond Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:HACBX)
- Keefe, Bruyette & Woods raises Wells Fargo stock price target to $80
- Citi maintains neutral rating on Wells Fargo stock after Fed decision
- Goldman Sachs maintains buy rating on Wells Fargo stock
- Evercore ISI raises Wells Fargo stock price target after asset cap lift
Rango diario
168.76 172.96
Rango anual
127.70 172.96
- Cierres anteriores
- 168.37
- Open
- 169.06
- Bid
- 169.14
- Ask
- 169.44
- Low
- 168.76
- High
- 172.96
- Volumen
- 766
- Cambio diario
- 0.46%
- Cambio mensual
- 2.09%
- Cambio a 6 meses
- 9.80%
- Cambio anual
- 27.99%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B