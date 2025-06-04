CotizacionesSecciones
GATX
GATX: GATX Corporation

169.14 USD 0.77 (0.46%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de GATX de hoy ha cambiado un 0.46%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 168.76, mientras que el máximo ha alcanzado 172.96.

Siga la dinámica de la pareja de divisas GATX Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
168.76 172.96
Rango anual
127.70 172.96
Cierres anteriores
168.37
Open
169.06
Bid
169.14
Ask
169.44
Low
168.76
High
172.96
Volumen
766
Cambio diario
0.46%
Cambio mensual
2.09%
Cambio a 6 meses
9.80%
Cambio anual
27.99%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B