通貨 / GATX
GATX: GATX Corporation

172.79 USD 3.65 (2.16%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GATXの今日の為替レートは、2.16%変化しました。日中、通貨は1あたり169.51の安値と174.64の高値で取引されました。

GATX Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
169.51 174.64
1年のレンジ
127.70 174.64
以前の終値
169.14
始値
170.95
買値
172.79
買値
173.09
安値
169.51
高値
174.64
出来高
869
1日の変化
2.16%
1ヶ月の変化
4.30%
6ヶ月の変化
12.16%
1年の変化
30.75%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K