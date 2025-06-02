通貨 / GATX
GATX: GATX Corporation
172.79 USD 3.65 (2.16%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GATXの今日の為替レートは、2.16%変化しました。日中、通貨は1あたり169.51の安値と174.64の高値で取引されました。
GATX Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
169.51 174.64
1年のレンジ
127.70 174.64
- 以前の終値
- 169.14
- 始値
- 170.95
- 買値
- 172.79
- 買値
- 173.09
- 安値
- 169.51
- 高値
- 174.64
- 出来高
- 869
- 1日の変化
- 2.16%
- 1ヶ月の変化
- 4.30%
- 6ヶ月の変化
- 12.16%
- 1年の変化
- 30.75%
