Dövizler / GATX
GATX: GATX Corporation

172.16 USD 0.63 (0.36%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

GATX fiyatı bugün -0.36% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 171.23 ve Yüksek fiyatı olarak 172.98 aralığında işlem gördü.

GATX Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
171.23 172.98
Yıllık aralık
127.70 174.64
Önceki kapanış
172.79
Açılış
172.83
Satış
172.16
Alış
172.46
Düşük
171.23
Yüksek
172.98
Hacim
231
Günlük değişim
-0.36%
Aylık değişim
3.92%
6 aylık değişim
11.76%
Yıllık değişim
30.28%
