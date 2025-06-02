Dövizler / GATX
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
GATX: GATX Corporation
172.16 USD 0.63 (0.36%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GATX fiyatı bugün -0.36% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 171.23 ve Yüksek fiyatı olarak 172.98 aralığında işlem gördü.
GATX Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GATX haberleri
- GATX hisseleri 171,69 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
- GATX stock hits all-time high at 171.69 USD
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- GATX stock hits all-time high at 169.62 USD
- Railcar Lessors: A Competitive Analysis
- Tracking Mario Gabelli’s Gabelli Funds 13F Portfolio – Q2 2025 Update (OTCMKTS:GAMI)
- GATX (GATX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- GATX SVP Hillesland sells $335,687 in stock
- ClearBridge Small Cap Fund Q2 2025 Commentary
- Earnings call transcript: GATX Q2 2025 earnings beat forecasts, stock rises
- GATX shares jump as Q2 earnings beat expectations, guidance raised
- GATX earnings beat by $0.11, revenue topped estimates
- GATX maintains $0.61 quarterly dividend, payable September 30
- GATX Corp increases revolving credit facility to $632 million
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 22
- Harbor Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:HASCX)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- GATX Corporation to Present at 2025 Wells Fargo Industrials and Materials Conference
- Harbor Core Bond Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:HACBX)
- Keefe, Bruyette & Woods raises Wells Fargo stock price target to $80
- Citi maintains neutral rating on Wells Fargo stock after Fed decision
- Goldman Sachs maintains buy rating on Wells Fargo stock
- Evercore ISI raises Wells Fargo stock price target after asset cap lift
- Goldman Sachs maintains buy rating on GATX stock after railcar deal
Günlük aralık
171.23 172.98
Yıllık aralık
127.70 174.64
- Önceki kapanış
- 172.79
- Açılış
- 172.83
- Satış
- 172.16
- Alış
- 172.46
- Düşük
- 171.23
- Yüksek
- 172.98
- Hacim
- 231
- Günlük değişim
- -0.36%
- Aylık değişim
- 3.92%
- 6 aylık değişim
- 11.76%
- Yıllık değişim
- 30.28%
21 Eylül, Pazar