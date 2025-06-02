Валюты / GATX
GATX: GATX Corporation
168.37 USD 1.43 (0.84%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GATX за сегодня изменился на -0.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 167.96, а максимальная — 170.14.
Следите за динамикой GATX Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
167.96 170.14
Годовой диапазон
127.70 172.15
- Предыдущее закрытие
- 169.80
- Open
- 169.94
- Bid
- 168.37
- Ask
- 168.67
- Low
- 167.96
- High
- 170.14
- Объем
- 366
- Дневное изменение
- -0.84%
- Месячное изменение
- 1.63%
- 6-месячное изменение
- 9.30%
- Годовое изменение
- 27.41%
