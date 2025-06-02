CotationsSections
Devises / GATX
GATX: GATX Corporation

172.16 USD 0.63 (0.36%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de GATX a changé de -0.36% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 171.23 et à un maximum de 172.98.

Suivez la dynamique GATX Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
171.23 172.98
Range Annuel
127.70 174.64
Clôture Précédente
172.79
Ouverture
172.83
Bid
172.16
Ask
172.46
Plus Bas
171.23
Plus Haut
172.98
Volume
231
Changement quotidien
-0.36%
Changement Mensuel
3.92%
Changement à 6 Mois
11.76%
Changement Annuel
30.28%
20 septembre, samedi