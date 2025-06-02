Devises / GATX
GATX: GATX Corporation
172.16 USD 0.63 (0.36%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de GATX a changé de -0.36% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 171.23 et à un maximum de 172.98.
Suivez la dynamique GATX Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
GATX Nouvelles
- L’action GATX atteint un niveau historique à 171,69€
- GATX stock hits all-time high at 171.69 USD
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- GATX stock hits all-time high at 169.62 USD
- Railcar Lessors: A Competitive Analysis
- Tracking Mario Gabelli’s Gabelli Funds 13F Portfolio – Q2 2025 Update (OTCMKTS:GAMI)
- GATX (GATX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- GATX SVP Hillesland sells $335,687 in stock
- ClearBridge Small Cap Fund Q2 2025 Commentary
- Earnings call transcript: GATX Q2 2025 earnings beat forecasts, stock rises
- GATX shares jump as Q2 earnings beat expectations, guidance raised
- GATX earnings beat by $0.11, revenue topped estimates
- GATX maintains $0.61 quarterly dividend, payable September 30
- GATX Corp increases revolving credit facility to $632 million
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 22
- Harbor Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:HASCX)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- GATX Corporation to Present at 2025 Wells Fargo Industrials and Materials Conference
- Harbor Core Bond Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:HACBX)
- Goldman Sachs maintains buy rating on GATX stock after railcar deal
Range quotidien
171.23 172.98
Range Annuel
127.70 174.64
- Clôture Précédente
- 172.79
- Ouverture
- 172.83
- Bid
- 172.16
- Ask
- 172.46
- Plus Bas
- 171.23
- Plus Haut
- 172.98
- Volume
- 231
- Changement quotidien
- -0.36%
- Changement Mensuel
- 3.92%
- Changement à 6 Mois
- 11.76%
- Changement Annuel
- 30.28%
20 septembre, samedi