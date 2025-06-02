QuotazioniSezioni
Valute / GATX
Tornare a Azioni

GATX: GATX Corporation

172.16 USD 0.63 (0.36%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GATX ha avuto una variazione del -0.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 171.23 e ad un massimo di 172.98.

Segui le dinamiche di GATX Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GATX News

Intervallo Giornaliero
171.23 172.98
Intervallo Annuale
127.70 174.64
Chiusura Precedente
172.79
Apertura
172.83
Bid
172.16
Ask
172.46
Minimo
171.23
Massimo
172.98
Volume
231
Variazione giornaliera
-0.36%
Variazione Mensile
3.92%
Variazione Semestrale
11.76%
Variazione Annuale
30.28%
20 settembre, sabato