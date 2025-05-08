- Visão do mercado
FRBA: First Bank
A taxa do FRBA para hoje mudou para -0.88%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 15.78 e o mais alto foi 16.10.
Veja a dinâmica do par de moedas First Bank. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
FRBA Notícias
- Factbox-US regional bank mergers gain momentum under Trump administration
- First Bancorp stock hits 52-week high at 50.39 USD
- First Bancorp stock price target raised to $53 from $50 at KBW
- Earnings call transcript: First Bank misses Q2 2025 expectations
- First Bank (FRBA) Q2 Earnings Lag Estimates
- First Bank earnings missed by $0.01, revenue fell short of estimates
- Coca-Cola, Philip Morris, Raytheon lead Tuesday’s earnings lineup
- Atlantic Union (AUB) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Webster Financial (WBS) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Earnings Preview: First Bank (FRBA) Q2 Earnings Expected to Decline
- India’s cooling inflation prompts rate cut calls, raises concerns over weakening domestic demand
- IDFC First Bank stock initiated at Neutral by UBS on limited ROA upside
- IDFC First Bank stock rating upgraded to Buy by Investec on growth outlook
- First Bank Announces Completion of $35 Million Subordinated Debt Offering
- Southeast bank stocks positioned for growth amid rate uncertainty
- India cenbank may deliver third straight rate cut as inflation undershoots
- Rural consumption to drive India’s GDP growth this fiscal year, economists say
- India GDP growth likely accelerated in March quarter on rural demand, state spending
- Richmond Bancorp enters change-in-control agreements
- JPMorgan raises IDFC First Bank stock to Neutral, target to INR63
- India GDP growth likely picked up in the January–March quarter
- India inflation likely cooled in April, albeit slightly
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de FRBA hoje?
Hoje First Bank (FRBA) está avaliado em 15.79. O instrumento é negociado dentro de 15.78 - 16.10, o fechamento de ontem foi 15.93, e o volume de negociação atingiu 77. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FRBA em tempo real.
As ações de First Bank pagam dividendos?
Atualmente First Bank está avaliado em 15.79. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 11.43% e USD. Monitore os movimentos de FRBA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de FRBA?
Você pode comprar ações de First Bank (FRBA) pelo preço atual 15.79. Ordens geralmente são executadas perto de 15.79 ou 16.09, enquanto 77 e -1.68% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FRBA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de FRBA?
Investir em First Bank envolve considerar a faixa anual 12.74 - 17.38 e o preço atual 15.79. Muitos comparam -2.29% e 10.57% antes de enviar ordens em 15.79 ou 16.09. Estude as mudanças diárias de preço de FRBA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações First Bank?
O maior preço de First Bank (FRBA) no último ano foi 17.38. As ações oscilaram bastante dentro de 12.74 - 17.38, e a comparação com 15.93 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de First Bank no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações First Bank?
O menor preço de First Bank (FRBA) no ano foi 12.74. A comparação com o preço atual 15.79 e 12.74 - 17.38 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FRBA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de FRBA?
No passado First Bank passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 15.93 e 11.43% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 15.93
- Open
- 16.06
- Bid
- 15.79
- Ask
- 16.09
- Low
- 15.78
- High
- 16.10
- Volume
- 77
- Mudança diária
- -0.88%
- Mudança mensal
- -2.29%
- Mudança de 6 meses
- 10.57%
- Mudança anual
- 11.43%