FRBA: First Bank

15.79 USD 0.14 (0.88%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do FRBA para hoje mudou para -0.88%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 15.78 e o mais alto foi 16.10.

Veja a dinâmica do par de moedas First Bank. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de FRBA hoje?

Hoje First Bank (FRBA) está avaliado em 15.79. O instrumento é negociado dentro de 15.78 - 16.10, o fechamento de ontem foi 15.93, e o volume de negociação atingiu 77. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FRBA em tempo real.

As ações de First Bank pagam dividendos?

Atualmente First Bank está avaliado em 15.79. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 11.43% e USD. Monitore os movimentos de FRBA no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de FRBA?

Você pode comprar ações de First Bank (FRBA) pelo preço atual 15.79. Ordens geralmente são executadas perto de 15.79 ou 16.09, enquanto 77 e -1.68% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FRBA no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de FRBA?

Investir em First Bank envolve considerar a faixa anual 12.74 - 17.38 e o preço atual 15.79. Muitos comparam -2.29% e 10.57% antes de enviar ordens em 15.79 ou 16.09. Estude as mudanças diárias de preço de FRBA no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações First Bank?

O maior preço de First Bank (FRBA) no último ano foi 17.38. As ações oscilaram bastante dentro de 12.74 - 17.38, e a comparação com 15.93 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de First Bank no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações First Bank?

O menor preço de First Bank (FRBA) no ano foi 12.74. A comparação com o preço atual 15.79 e 12.74 - 17.38 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FRBA em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de FRBA?

No passado First Bank passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 15.93 e 11.43% após os eventos corporativos.

Faixa diária
15.78 16.10
Faixa anual
12.74 17.38
Fechamento anterior
15.93
Open
16.06
Bid
15.79
Ask
16.09
Low
15.78
High
16.10
Volume
77
Mudança diária
-0.88%
Mudança mensal
-2.29%
Mudança de 6 meses
10.57%
Mudança anual
11.43%
06 outubro, segunda-feira