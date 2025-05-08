CotationsSections
FRBA: First Bank

15.95 USD 0.02 (0.13%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FRBA a changé de 0.13% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 15.79 et à un maximum de 16.10.

Suivez la dynamique First Bank. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action FRBA aujourd'hui ?

L'action First Bank est cotée à 15.95 aujourd'hui. Elle se négocie dans 15.79 - 16.10, a clôturé hier à 15.93 et son volume d'échange a atteint 64. Le graphique en temps réel du cours de FRBA présente ces mises à jour.

L'action First Bank verse-t-elle des dividendes ?

First Bank est actuellement valorisé à 15.95. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 12.56% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FRBA.

Comment acheter des actions FRBA ?

Vous pouvez acheter des actions First Bank au cours actuel de 15.95. Les ordres sont généralement placés à proximité de 15.95 ou de 16.25, le 64 et le -0.68% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FRBA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action FRBA ?

Investir dans First Bank implique de prendre en compte la fourchette annuelle 12.74 - 17.38 et le prix actuel 15.95. Beaucoup comparent -1.30% et 11.69% avant de passer des ordres à 15.95 ou 16.25. Consultez le graphique du cours de FRBA en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action First Bank ?

Le cours le plus élevé de First Bank l'année dernière était 17.38. Au cours de 12.74 - 17.38, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 15.93 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de First Bank sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action First Bank ?

Le cours le plus bas de First Bank (FRBA) sur l'année a été 12.74. Sa comparaison avec 15.95 et 12.74 - 17.38 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FRBA sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action FRBA a-t-elle été divisée ?

First Bank a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 15.93 et 12.56% après les opérations sur titres.

Range quotidien
15.79 16.10
Range Annuel
12.74 17.38
Clôture Précédente
15.93
Ouverture
16.06
Bid
15.95
Ask
16.25
Plus Bas
15.79
Plus Haut
16.10
Volume
64
Changement quotidien
0.13%
Changement Mensuel
-1.30%
Changement à 6 Mois
11.69%
Changement Annuel
12.56%
