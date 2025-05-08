- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
FRBA: First Bank
Le taux de change de FRBA a changé de 0.13% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 15.79 et à un maximum de 16.10.
Suivez la dynamique First Bank. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FRBA Nouvelles
- Factbox-US regional bank mergers gain momentum under Trump administration
- First Bancorp stock hits 52-week high at 50.39 USD
- First Bancorp stock price target raised to $53 from $50 at KBW
- Earnings call transcript: First Bank misses Q2 2025 expectations
- First Bank (FRBA) Q2 Earnings Lag Estimates
- First Bank earnings missed by $0.01, revenue fell short of estimates
- Coca-Cola, Philip Morris, Raytheon lead Tuesday’s earnings lineup
- Atlantic Union (AUB) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Webster Financial (WBS) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Earnings Preview: First Bank (FRBA) Q2 Earnings Expected to Decline
- India’s cooling inflation prompts rate cut calls, raises concerns over weakening domestic demand
- IDFC First Bank stock initiated at Neutral by UBS on limited ROA upside
- IDFC First Bank stock rating upgraded to Buy by Investec on growth outlook
- First Bank Announces Completion of $35 Million Subordinated Debt Offering
- Southeast bank stocks positioned for growth amid rate uncertainty
- India cenbank may deliver third straight rate cut as inflation undershoots
- Rural consumption to drive India’s GDP growth this fiscal year, economists say
- India GDP growth likely accelerated in March quarter on rural demand, state spending
- Richmond Bancorp enters change-in-control agreements
- JPMorgan raises IDFC First Bank stock to Neutral, target to INR63
- India GDP growth likely picked up in the January–March quarter
- India GDP growth likely picked up in the January–March quarter: Reuters poll
- India inflation likely cooled in April, albeit slightly
- India inflation likely cooled in April, albeit slightly
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action FRBA aujourd'hui ?
L'action First Bank est cotée à 15.95 aujourd'hui. Elle se négocie dans 15.79 - 16.10, a clôturé hier à 15.93 et son volume d'échange a atteint 64. Le graphique en temps réel du cours de FRBA présente ces mises à jour.
L'action First Bank verse-t-elle des dividendes ?
First Bank est actuellement valorisé à 15.95. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 12.56% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FRBA.
Comment acheter des actions FRBA ?
Vous pouvez acheter des actions First Bank au cours actuel de 15.95. Les ordres sont généralement placés à proximité de 15.95 ou de 16.25, le 64 et le -0.68% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FRBA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action FRBA ?
Investir dans First Bank implique de prendre en compte la fourchette annuelle 12.74 - 17.38 et le prix actuel 15.95. Beaucoup comparent -1.30% et 11.69% avant de passer des ordres à 15.95 ou 16.25. Consultez le graphique du cours de FRBA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action First Bank ?
Le cours le plus élevé de First Bank l'année dernière était 17.38. Au cours de 12.74 - 17.38, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 15.93 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de First Bank sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action First Bank ?
Le cours le plus bas de First Bank (FRBA) sur l'année a été 12.74. Sa comparaison avec 15.95 et 12.74 - 17.38 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FRBA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action FRBA a-t-elle été divisée ?
First Bank a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 15.93 et 12.56% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 15.93
- Ouverture
- 16.06
- Bid
- 15.95
- Ask
- 16.25
- Plus Bas
- 15.79
- Plus Haut
- 16.10
- Volume
- 64
- Changement quotidien
- 0.13%
- Changement Mensuel
- -1.30%
- Changement à 6 Mois
- 11.69%
- Changement Annuel
- 12.56%