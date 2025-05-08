クォートセクション
通貨 / FRBA
FRBA: First Bank

15.79 USD 0.14 (0.88%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FRBAの今日の為替レートは、-0.88%変化しました。日中、通貨は1あたり15.78の安値と16.10の高値で取引されました。

First Bankダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

FRBA株の現在の価格は？

First Bankの株価は本日15.79です。15.78 - 16.10内で取引され、前日の終値は15.93、取引量は77に達しました。FRBAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

First Bankの株は配当を出しますか？

First Bankの現在の価格は15.79です。配当方針は会社によりますが、投資家は11.43%やUSDにも注目します。FRBAの動きはライブチャートで確認できます。

FRBA株を買う方法は？

First Bankの株は現在15.79で購入可能です。注文は通常15.79または16.09付近で行われ、77や-1.68%が市場の動きを示します。FRBAの最新情報はライブチャートで確認できます。

FRBA株に投資する方法は？

First Bankへの投資では、年間の値幅12.74 - 17.38と現在の15.79を考慮します。注文は多くの場合15.79や16.09で行われる前に、-2.29%や10.57%と比較されます。FRBAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

First Bankの株の最高値は？

First Bankの過去1年の最高値は17.38でした。12.74 - 17.38内で株価は大きく変動し、15.93と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。First Bankのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

First Bankの株の最低値は？

First Bank(FRBA)の年間最安値は12.74でした。現在の15.79や12.74 - 17.38と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FRBAの動きはライブチャートで確認できます。

FRBAの株式分割はいつ行われましたか？

First Bankは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、15.93、11.43%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
15.78 16.10
1年のレンジ
12.74 17.38
以前の終値
15.93
始値
16.06
買値
15.79
買値
16.09
安値
15.78
高値
16.10
出来高
77
1日の変化
-0.88%
1ヶ月の変化
-2.29%
6ヶ月の変化
10.57%
1年の変化
11.43%
06 10月, 月曜日