- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
FRBA: First Bank
FRBAの今日の為替レートは、-0.88%変化しました。日中、通貨は1あたり15.78の安値と16.10の高値で取引されました。
First Bankダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FRBA News
- Factbox-US regional bank mergers gain momentum under Trump administration
- First Bancorp stock hits 52-week high at 50.39 USD
- First Bancorp stock price target raised to $53 from $50 at KBW
- Earnings call transcript: First Bank misses Q2 2025 expectations
- First Bank (FRBA) Q2 Earnings Lag Estimates
- First Bank earnings missed by $0.01, revenue fell short of estimates
- Coca-Cola, Philip Morris, Raytheon lead Tuesday’s earnings lineup
- Atlantic Union (AUB) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Webster Financial (WBS) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Earnings Preview: First Bank (FRBA) Q2 Earnings Expected to Decline
- India’s cooling inflation prompts rate cut calls, raises concerns over weakening domestic demand
- IDFC First Bank stock initiated at Neutral by UBS on limited ROA upside
- IDFC First Bank stock rating upgraded to Buy by Investec on growth outlook
- First Bank Announces Completion of $35 Million Subordinated Debt Offering
- Southeast bank stocks positioned for growth amid rate uncertainty
- India cenbank may deliver third straight rate cut as inflation undershoots
- Rural consumption to drive India’s GDP growth this fiscal year, economists say
- India GDP growth likely accelerated in March quarter on rural demand, state spending
- Richmond Bancorp enters change-in-control agreements
- JPMorgan raises IDFC First Bank stock to Neutral, target to INR63
- India GDP growth likely picked up in the January–March quarter
- India GDP growth likely picked up in the January–March quarter: Reuters poll
- India inflation likely cooled in April, albeit slightly
- India inflation likely cooled in April, albeit slightly
よくあるご質問
FRBA株の現在の価格は？
First Bankの株価は本日15.79です。15.78 - 16.10内で取引され、前日の終値は15.93、取引量は77に達しました。FRBAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
First Bankの株は配当を出しますか？
First Bankの現在の価格は15.79です。配当方針は会社によりますが、投資家は11.43%やUSDにも注目します。FRBAの動きはライブチャートで確認できます。
FRBA株を買う方法は？
First Bankの株は現在15.79で購入可能です。注文は通常15.79または16.09付近で行われ、77や-1.68%が市場の動きを示します。FRBAの最新情報はライブチャートで確認できます。
FRBA株に投資する方法は？
First Bankへの投資では、年間の値幅12.74 - 17.38と現在の15.79を考慮します。注文は多くの場合15.79や16.09で行われる前に、-2.29%や10.57%と比較されます。FRBAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
First Bankの株の最高値は？
First Bankの過去1年の最高値は17.38でした。12.74 - 17.38内で株価は大きく変動し、15.93と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。First Bankのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
First Bankの株の最低値は？
First Bank(FRBA)の年間最安値は12.74でした。現在の15.79や12.74 - 17.38と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FRBAの動きはライブチャートで確認できます。
FRBAの株式分割はいつ行われましたか？
First Bankは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、15.93、11.43%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 15.93
- 始値
- 16.06
- 買値
- 15.79
- 買値
- 16.09
- 安値
- 15.78
- 高値
- 16.10
- 出来高
- 77
- 1日の変化
- -0.88%
- 1ヶ月の変化
- -2.29%
- 6ヶ月の変化
- 10.57%
- 1年の変化
- 11.43%