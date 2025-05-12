- Panorámica
FRBA: First Bank
El tipo de cambio de FRBA de hoy ha cambiado un -0.88%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 15.78, mientras que el máximo ha alcanzado 16.10.
Siga la dinámica de la pareja de divisas First Bank. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
FRBA News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de FRBA hoy?
First Bank (FRBA) se evalúa hoy en 15.79. El instrumento se negocia dentro de 15.78 - 16.10; el cierre de ayer ha sido 15.93 y el volumen comercial ha alcanzado 77. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios FRBA en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de First Bank?
First Bank se evalúa actualmente en 15.79. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 11.43% y USD. Monitoree los movimientos de FRBA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de FRBA?
Puede comprar acciones de First Bank (FRBA) al precio actual de 15.79. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 15.79 o 16.09, mientras que 77 y -1.68% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de FRBA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de FRBA?
Invertir en First Bank implica tener en cuenta el rango anual 12.74 - 17.38 y el precio actual 15.79. Muchos comparan -2.29% y 10.57% antes de colocar órdenes en 15.79 o 16.09. Estudie los cambios diarios de precios de FRBA en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de First Bank?
El precio más alto de First Bank (FRBA) en el último año ha sido 17.38. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 12.74 - 17.38, una comparación con 15.93 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de First Bank en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de First Bank?
El precio más bajo de First Bank (FRBA) para el año ha sido 12.74. La comparación con los actuales 15.79 y 12.74 - 17.38 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de FRBA en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de FRBA?
En el pasado, First Bank ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 15.93 y 11.43% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 15.93
- Open
- 16.06
- Bid
- 15.79
- Ask
- 16.09
- Low
- 15.78
- High
- 16.10
- Volumen
- 77
- Cambio diario
- -0.88%
- Cambio mensual
- -2.29%
- Cambio a 6 meses
- 10.57%
- Cambio anual
- 11.43%