KurseKategorien
Währungen / FRBA
Zurück zum Aktien

FRBA: First Bank

15.79 USD 0.14 (0.88%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FRBA hat sich für heute um -0.88% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.78 bis zu einem Hoch von 16.10 gehandelt.

Verfolgen Sie die First Bank-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FRBA News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von FRBA heute?

Die Aktie von First Bank (FRBA) notiert heute bei 15.79. Sie wird innerhalb einer Spanne von 15.78 - 16.10 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 15.93 und das Handelsvolumen erreichte 77. Das Live-Chart von FRBA zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie FRBA Dividenden?

First Bank wird derzeit mit 15.79 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 11.43% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FRBA zu verfolgen.

Wie kaufe ich FRBA-Aktien?

Sie können Aktien von First Bank (FRBA) zum aktuellen Kurs von 15.79 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 15.79 oder 16.09 platziert, während 77 und -1.68% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FRBA auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in FRBA-Aktien?

Bei einer Investition in First Bank müssen die jährliche Spanne 12.74 - 17.38 und der aktuelle Kurs 15.79 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -2.29% und 10.57%, bevor sie Orders zu 15.79 oder 16.09 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FRBA.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von First Bank?

Der höchste Kurs von First Bank (FRBA) im vergangenen Jahr lag bei 17.38. Innerhalb von 12.74 - 17.38 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 15.93 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von First Bank mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von First Bank?

Der niedrigste Kurs von First Bank (FRBA) im Laufe des Jahres betrug 12.74. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 15.79 und der Spanne 12.74 - 17.38 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FRBA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von FRBA statt?

First Bank hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 15.93 und 11.43% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
15.78 16.10
Jahresspanne
12.74 17.38
Vorheriger Schlusskurs
15.93
Eröffnung
16.06
Bid
15.79
Ask
16.09
Tief
15.78
Hoch
16.10
Volumen
77
Tagesänderung
-0.88%
Monatsänderung
-2.29%
6-Monatsänderung
10.57%
Jahresänderung
11.43%
06 Oktober, Montag