FRBA: First Bank
Il tasso di cambio FRBA ha avuto una variazione del 0.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 15.79 e ad un massimo di 16.10.
Segui le dinamiche di First Bank. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
FRBA News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni FRBA oggi?
Oggi le azioni First Bank sono prezzate a 15.95. Viene scambiato all'interno di 15.79 - 16.10, la chiusura di ieri è stata 15.93 e il volume degli scambi ha raggiunto 64. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FRBA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni First Bank pagano dividendi?
First Bank è attualmente valutato a 15.95. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 12.56% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FRBA.
Come acquistare azioni FRBA?
Puoi acquistare azioni First Bank al prezzo attuale di 15.95. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 15.95 o 16.25, mentre 64 e -0.68% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FRBA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni FRBA?
Investire in First Bank implica considerare l'intervallo annuale 12.74 - 17.38 e il prezzo attuale 15.95. Molti confrontano -1.30% e 11.69% prima di effettuare ordini su 15.95 o 16.25. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FRBA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni First Bank?
Il prezzo massimo di First Bank nell'ultimo anno è stato 17.38. All'interno di 12.74 - 17.38, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 15.93 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di First Bank utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni First Bank?
Il prezzo più basso di First Bank (FRBA) nel corso dell'anno è stato 12.74. Confrontandolo con gli attuali 15.95 e 12.74 - 17.38 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FRBA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FRBA?
First Bank ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 15.93 e 12.56%.
- Chiusura Precedente
- 15.93
- Apertura
- 16.06
- Bid
- 15.95
- Ask
- 16.25
- Minimo
- 15.79
- Massimo
- 16.10
- Volume
- 64
- Variazione giornaliera
- 0.13%
- Variazione Mensile
- -1.30%
- Variazione Semestrale
- 11.69%
- Variazione Annuale
- 12.56%