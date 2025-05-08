QuotazioniSezioni
FRBA: First Bank
FRBA: First Bank

15.95 USD 0.02 (0.13%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FRBA ha avuto una variazione del 0.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 15.79 e ad un massimo di 16.10.

Segui le dinamiche di First Bank. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni FRBA oggi?

Oggi le azioni First Bank sono prezzate a 15.95. Viene scambiato all'interno di 15.79 - 16.10, la chiusura di ieri è stata 15.93 e il volume degli scambi ha raggiunto 64. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FRBA mostra questi aggiornamenti.

Le azioni First Bank pagano dividendi?

First Bank è attualmente valutato a 15.95. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 12.56% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FRBA.

Come acquistare azioni FRBA?

Puoi acquistare azioni First Bank al prezzo attuale di 15.95. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 15.95 o 16.25, mentre 64 e -0.68% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FRBA sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni FRBA?

Investire in First Bank implica considerare l'intervallo annuale 12.74 - 17.38 e il prezzo attuale 15.95. Molti confrontano -1.30% e 11.69% prima di effettuare ordini su 15.95 o 16.25. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FRBA con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni First Bank?

Il prezzo massimo di First Bank nell'ultimo anno è stato 17.38. All'interno di 12.74 - 17.38, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 15.93 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di First Bank utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni First Bank?

Il prezzo più basso di First Bank (FRBA) nel corso dell'anno è stato 12.74. Confrontandolo con gli attuali 15.95 e 12.74 - 17.38 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FRBA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FRBA?

First Bank ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 15.93 e 12.56%.

Intervallo Giornaliero
15.79 16.10
Intervallo Annuale
12.74 17.38
Chiusura Precedente
15.93
Apertura
16.06
Bid
15.95
Ask
16.25
Minimo
15.79
Massimo
16.10
Volume
64
Variazione giornaliera
0.13%
Variazione Mensile
-1.30%
Variazione Semestrale
11.69%
Variazione Annuale
12.56%
06 ottobre, lunedì