FRBA: First Bank
16.40 USD 0.18 (1.09%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FRBA за сегодня изменился на -1.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.31, а максимальная — 16.57.
Следите за динамикой First Bank. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FRBA
- First Bancorp stock hits 52-week high at 50.39 USD
- First Bancorp stock price target raised to $53 from $50 at KBW
- Earnings call transcript: First Bank misses Q2 2025 expectations
- First Bank (FRBA) Q2 Earnings Lag Estimates
- First Bank earnings missed by $0.01, revenue fell short of estimates
- Coca-Cola, Philip Morris, Raytheon lead Tuesday’s earnings lineup
- Atlantic Union (AUB) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Webster Financial (WBS) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Earnings Preview: First Bank (FRBA) Q2 Earnings Expected to Decline
- India’s cooling inflation prompts rate cut calls, raises concerns over weakening domestic demand
- IDFC First Bank stock initiated at Neutral by UBS on limited ROA upside
- IDFC First Bank stock rating upgraded to Buy by Investec on growth outlook
- First Bank Announces Completion of $35 Million Subordinated Debt Offering
- Southeast bank stocks positioned for growth amid rate uncertainty
- India cenbank may deliver third straight rate cut as inflation undershoots
- Rural consumption to drive India’s GDP growth this fiscal year, economists say
- India GDP growth likely accelerated in March quarter on rural demand, state spending
- Richmond Bancorp enters change-in-control agreements
- JPMorgan raises IDFC First Bank stock to Neutral, target to INR63
- India GDP growth likely picked up in the January–March quarter
- India GDP growth likely picked up in the January–March quarter: Reuters poll
- India inflation likely cooled in April, albeit slightly
- India inflation likely cooled in April, albeit slightly
- Analysis-India’s FX priorities challenge ’impossible trinity’ assumptions
Дневной диапазон
16.31 16.57
Годовой диапазон
12.74 17.38
- Предыдущее закрытие
- 16.58
- Open
- 16.57
- Bid
- 16.40
- Ask
- 16.70
- Low
- 16.31
- High
- 16.57
- Объем
- 59
- Дневное изменение
- -1.09%
- Месячное изменение
- -1.86%
- 6-месячное изменение
- 11.64%
- Годовое изменение
- 10.66%
