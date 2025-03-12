КотировкиРазделы
FRBA: First Bank

16.40 USD 0.18 (1.09%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FRBA за сегодня изменился на -1.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.31, а максимальная — 16.57.

Следите за динамикой First Bank. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
16.31 16.57
Годовой диапазон
12.74 17.38
Предыдущее закрытие
16.58
Open
16.57
Bid
16.40
Ask
16.70
Low
16.31
High
16.57
Объем
59
Дневное изменение
-1.09%
Месячное изменение
-1.86%
6-месячное изменение
11.64%
Годовое изменение
10.66%
