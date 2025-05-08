- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
FRBA: First Bank
FRBA fiyatı bugün -0.94% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 15.76 ve Yüksek fiyatı olarak 16.10 aralığında işlem gördü.
First Bank hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FRBA haberleri
- Factbox-US regional bank mergers gain momentum under Trump administration
- First Bancorp stock hits 52-week high at 50.39 USD
- First Bancorp stock price target raised to $53 from $50 at KBW
- Earnings call transcript: First Bank misses Q2 2025 expectations
- First Bank (FRBA) Q2 Earnings Lag Estimates
- First Bank earnings missed by $0.01, revenue fell short of estimates
- Coca-Cola, Philip Morris, Raytheon lead Tuesday’s earnings lineup
- Atlantic Union (AUB) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Webster Financial (WBS) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Earnings Preview: First Bank (FRBA) Q2 Earnings Expected to Decline
- India’s cooling inflation prompts rate cut calls, raises concerns over weakening domestic demand
- IDFC First Bank stock initiated at Neutral by UBS on limited ROA upside
- IDFC First Bank stock rating upgraded to Buy by Investec on growth outlook
- First Bank Announces Completion of $35 Million Subordinated Debt Offering
- Southeast bank stocks positioned for growth amid rate uncertainty
- India cenbank may deliver third straight rate cut as inflation undershoots
- Rural consumption to drive India’s GDP growth this fiscal year, economists say
- India GDP growth likely accelerated in March quarter on rural demand, state spending
- Richmond Bancorp enters change-in-control agreements
- JPMorgan raises IDFC First Bank stock to Neutral, target to INR63
- India GDP growth likely picked up in the January–March quarter
- India GDP growth likely picked up in the January–March quarter: Reuters poll
- India inflation likely cooled in April, albeit slightly
- India inflation likely cooled in April, albeit slightly
Sıkça sorulan sorular
FRBA hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün First Bank hisse senedi 15.78 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 15.76 - 16.10 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 15.93 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 144 değerine ulaştı. FRBA canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
First Bank hisse senedi temettü ödüyor mu?
First Bank hisse senedi şu anda 15.78 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 11.36% ve USD değerlerini izler. FRBA hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
FRBA hisse senedi nasıl alınır?
First Bank hisselerini şu anki 15.78 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 15.78 ve Ask 16.08 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 144 ve günlük değişim oranı -1.74% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte FRBA fiyat hareketlerini takip edin.
FRBA hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
First Bank hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 12.74 - 17.38 ve mevcut fiyatı 15.78 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 15.78 veya Ask 16.08 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -2.35% ve 6 aylık değişim oranı 10.50% değerlerini karşılaştırır. FRBA fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
First Bank hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
First Bank hisse senedi yıllık olarak 17.38 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 12.74 - 17.38). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 15.93 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak First Bank performansını takip edin.
First Bank hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
First Bank (FRBA) hisse senedi yıllık olarak en düşük 12.74 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 15.78 ve hareket ettiği yıllık aralık 12.74 - 17.38 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki FRBA fiyat hareketlerini izleyin.
FRBA hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
First Bank geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 15.93 ve yıllık değişim oranı 11.36% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 15.93
- Açılış
- 16.06
- Satış
- 15.78
- Alış
- 16.08
- Düşük
- 15.76
- Yüksek
- 16.10
- Hacim
- 144
- Günlük değişim
- -0.94%
- Aylık değişim
- -2.35%
- 6 aylık değişim
- 10.50%
- Yıllık değişim
- 11.36%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- $33.988 B
- Önceki
- $-78.311 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- $280.464 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- $358.775 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 3.485%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- $11.24 B
- Önceki
- $16.01 B