FRBA hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün First Bank hisse senedi 15.78 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 15.76 - 16.10 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 15.93 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 144 değerine ulaştı. FRBA canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

First Bank hisse senedi temettü ödüyor mu? First Bank hisse senedi şu anda 15.78 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 11.36% ve USD değerlerini izler. FRBA hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

FRBA hisse senedi nasıl alınır? First Bank hisselerini şu anki 15.78 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 15.78 ve Ask 16.08 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 144 ve günlük değişim oranı -1.74% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte FRBA fiyat hareketlerini takip edin.

FRBA hisse senedine nasıl yatırım yapılır? First Bank hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 12.74 - 17.38 ve mevcut fiyatı 15.78 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 15.78 veya Ask 16.08 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -2.35% ve 6 aylık değişim oranı 10.50% değerlerini karşılaştırır. FRBA fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

First Bank hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? First Bank hisse senedi yıllık olarak 17.38 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 12.74 - 17.38). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 15.93 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak First Bank performansını takip edin.

First Bank hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? First Bank (FRBA) hisse senedi yıllık olarak en düşük 12.74 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 15.78 ve hareket ettiği yıllık aralık 12.74 - 17.38 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki FRBA fiyat hareketlerini izleyin.