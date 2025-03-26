- Visão do mercado
FLOW: Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF
A taxa do FLOW para hoje mudou para -0.74%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 34.74 e o mais alto foi 34.85.
Veja a dinâmica do par de moedas Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FLOW Notícias
- Resultados do 3º tri da Flow Traders ficam abaixo das expectativas devido à fraca captação de receita
- Flow Traders Q3 results miss expectations on weak revenue capture
- Lucro da Flow Traders despenca 71% no 3º tri 2025 apesar do crescimento do mercado ETP
- Flow Traders Q3 2025 slides: profit tumbles 71% despite ETP market growth
- Transcrição da teleconferência de resultados: Ação da Flow Traders cai com declínio na receita do 3º tri de 2025
- Earnings call transcript: Flow Traders’ Q3 2025 sees stock drop on income decline
- VFLO: Quality, Value, And Growth In One Basket (NASDAQ:VFLO)
- Why JPMorgan thinks DWS is best positioned for the euro stablecoin era?
- Earnings call transcript: Flow Traders NV Q2 2025 sees strong profit growth
- Flow Traders Q2 2025 presentation: Net profit surges 295%, EPS hits €1.18
- Why Free Cash Flow Drives Superior Stock Performance
- FLOW: An Underappreciated Alternative To COWZ (NYSEARCA:FLOW)
- Earnings call transcript: Flow Beverage reports Q2 2025 loss, stock drops 12.5%
- Flow Beverage Q2 2025 slides: Cost cuts narrow losses despite revenue challenges
- Flow Beverage Corp. Announces Leadership Change
- Flow Beverage Corp. Closes Secured Convertible Loans and Announces TSX Conditional Approval and Shareholder Approval via Written Consent
- How much capital can migrate to Europe? UBS discusses who benefits
- Flow Beverage Corp. Announces $2M Business Purpose Loan, Binding Term Sheet for $4M Secured Loans and Binding Term Sheet for $6M Secured Convertible Loan, Intention to Seek Shareholder Approval via Wr
- Flow Beverage Corp. Announces Extension of the Maturity Date of the Term Loan with RI Flow LLC and RI Flow LLC Waives Events of Defaults of Term Loan and NFS Leasing Canada Ltd. Waives Events of Defau
- COWZ ETF: Q1 2025 Index Shakeup Was The Biggest On Record (BATS:COWZ)
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de FLOW hoje?
Hoje Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF (FLOW) está avaliado em 34.74. O instrumento é negociado dentro de 34.74 - 34.85, o fechamento de ontem foi 35.00, e o volume de negociação atingiu 6. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FLOW em tempo real.
As ações de Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF pagam dividendos?
Atualmente Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF está avaliado em 34.74. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 9.04% e USD. Monitore os movimentos de FLOW no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de FLOW?
Você pode comprar ações de Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF (FLOW) pelo preço atual 34.74. Ordens geralmente são executadas perto de 34.74 ou 35.04, enquanto 6 e -0.32% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FLOW no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de FLOW?
Investir em Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF envolve considerar a faixa anual 26.06 - 35.17 e o preço atual 34.74. Muitos comparam -0.52% e 19.55% antes de enviar ordens em 34.74 ou 35.04. Estude as mudanças diárias de preço de FLOW no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF?
O maior preço de Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF (FLOW) no último ano foi 35.17. As ações oscilaram bastante dentro de 26.06 - 35.17, e a comparação com 35.00 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF?
O menor preço de Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF (FLOW) no ano foi 26.06. A comparação com o preço atual 34.74 e 26.06 - 35.17 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FLOW em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de FLOW?
No passado Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 35.00 e 9.04% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 35.00
- Open
- 34.85
- Bid
- 34.74
- Ask
- 35.04
- Low
- 34.74
- High
- 34.85
- Volume
- 6
- Mudança diária
- -0.74%
- Mudança mensal
- -0.52%
- Mudança de 6 meses
- 19.55%
- Mudança anual
- 9.04%
- Atu.
-
- Projeç.
- 3.1%
- Prév.
- 3.8%
- Atu.
-
- Projeç.
- 2.3%
- Prév.
- 2.5%
- Atu.
-
- Projeç.
- 4.6%
- Prév.
- 7.5%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.