CotaçõesSeções
Moedas / FLOW
Voltar para Ações

FLOW: Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF

34.74 USD 0.26 (0.74%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do FLOW para hoje mudou para -0.74%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 34.74 e o mais alto foi 34.85.

Veja a dinâmica do par de moedas Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FLOW Notícias

Aplicativos de negociação para FLOW

Advance Market Analysis Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
ADVANCED MARKET ANALYSIS INDICATOR        Overview of the Indicator This is not a simple indicator — it’s a multi-analysis predictive system. It combines: Volume Profile (POC, VAH, VAL) Fibonacci Extensions Pivot Levels (Daily, Weekly, 4H) Trend Determination (MA-based) Smart Money Concepts & Pattern Detection (basic placeholders for expansion) Prediction Engine (projects price forward for 1 hour) It gives you: Target Price Line (projection) Stop Loss Line (usually at Volume POC)
DarkMagic
Mr Roberto Carlos Ferreira Silva
Experts
DarkMagic EA set files updated weekly on Telegram. Setfiles Optimised on ICMarketsEU-Demo ( The Optimization will chance from Broker to Broker for best results use ICMarketsEu-Demo when testing my files) https://t.me/n3oNpLoXBankerEa This EA is a Trend Trading EA based on different indicators. Works With Prop Firm either Challenge or Funded. Only Selling 10 at this Price 99.99$ -It has indicators that can be chosen on inputs ( RSI, EMA,MFI, High/Low Timeframe); - This EA uses Low/High with RS
Real Multi 25Market Speed 3Component Indicator
Gerald Birkner
Indicadores
MULTI MARKET SPEED INDICATOR FOR MARKET FLOW & PERFORMANCE CATEGORIZING Specially developed for pattern detection and   multi market   and  cross /  intermarket   research,   volatility , and   performance   research. Measure in real time, speed & performance on multi markets Detect price and time cycles , squeezes, performance, pattern in structure, pattern in price and structure, patterns over different individual markets and how they move together, time and price action and of course upcomin
Colored Chaikin Money Flow
Sidnei Da Silva Santos Junior
Indicadores
O Chaikin Money Flow é um indicador criado nos anos de 1980 por Marc Chaikin para monitorar zonas de acumulação e distribuição de uma ação por um determinado período. O período padrão sugerido é de 21 dias. Esse indicador flutua em uma escala que parte de -1 até +1. Qualquer cruzamento da linha zero pode ser usado para confirmar mudanças no fluxo de dinheiro, que resulta em mudanças na direção do preço. Muitos traders usam esse indicador para medir a pressão de compra ou venda em um período, tam
Auto Trend Line MTF
Ricky Andreas
Indicadores
TRADING FLOW WITH AUTO TREND LINE FREE 1. Identify Market Structure Automatically Watch for key price action structures: BOS (Break of Structure) CHoCH (Change of Character) EQH / EQL (Equal High / Low) These help you understand the current market phase (reversal or continuation) based on Smart Money Concept. 2. Use Auto Trend Line Trendlines are automatically drawn based on valid structure. Breakout of a trendline → potential trend change Rejection from a trendline → possib
FREE
Auto Fibo Musang
Ricky Andreas
Indicadores
TRADING FLOW USING AUTO FIBO MUSANG + ALERT SIGNAL 1. Wait for Breakout Alert (Auto Signal) The Auto Fibo Musang system will automatically trigger an alert when a potential breakout is detected from previous price structure. This serves as the early signal that the market may be ready to move. 2. Identify the Entry Zone (Auto Fibo Levels) The entry zones are auto-plotted based on Fibonacci Musang levels : Buy Zone (blue levels), Sell Zone (red levels). No need to draw manu
FREE
BBMA Oma Ally MTF
Ricky Andreas
Indicadores
LINK :  https://linktr.ee/ARFXTools ; BBMA + SMC TRADING FLOW (Smart & Simple) 1. IDENTIFY THE MAIN TREND (Multi Time Frame) Use indicators: BBMA MTF PANEL (check trend direction on MN, W1, D1, H4) Only trade when D1 and H4 are in the same direction Example : If D1 = Buy and H4 = Buy → Focus on Reentry Buy only 2. WAIT FOR CSA + CSM (Valid Entry Setup) CSA Buy : Candle closes outside lower Bollinger Band + MA5 low > MA10 low CSM Buy : Candle re-enters BB + MA5 low crosses above MA10
FREE
ARFX Quantum Wave
Ricky Andreas
Indicadores
https://linktr.ee/ARFXTools ARFX QUANTUM WAVE TRADING FLOW 1. Identify the Main Trend Activate the ARFX Quantum Wave Indicator on your chart. Observe the main signal direction — Buy or Sell . The wave thickness indicates trend strength — the thicker the wave, the stronger the trend. Focus only on the dominant direction shown by the indicator. 2. Use Price Action Patterns for Entry Enter trades following the Quantum Wave signal , confirmed by a Price Action Pattern ar

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de FLOW hoje?

Hoje Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF (FLOW) está avaliado em 34.74. O instrumento é negociado dentro de 34.74 - 34.85, o fechamento de ontem foi 35.00, e o volume de negociação atingiu 6. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FLOW em tempo real.

As ações de Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF pagam dividendos?

Atualmente Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF está avaliado em 34.74. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 9.04% e USD. Monitore os movimentos de FLOW no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de FLOW?

Você pode comprar ações de Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF (FLOW) pelo preço atual 34.74. Ordens geralmente são executadas perto de 34.74 ou 35.04, enquanto 6 e -0.32% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FLOW no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de FLOW?

Investir em Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF envolve considerar a faixa anual 26.06 - 35.17 e o preço atual 34.74. Muitos comparam -0.52% e 19.55% antes de enviar ordens em 34.74 ou 35.04. Estude as mudanças diárias de preço de FLOW no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF?

O maior preço de Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF (FLOW) no último ano foi 35.17. As ações oscilaram bastante dentro de 26.06 - 35.17, e a comparação com 35.00 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF?

O menor preço de Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF (FLOW) no ano foi 26.06. A comparação com o preço atual 34.74 e 26.06 - 35.17 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FLOW em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de FLOW?

No passado Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 35.00 e 9.04% após os eventos corporativos.

Faixa diária
34.74 34.85
Faixa anual
26.06 35.17
Fechamento anterior
35.00
Open
34.85
Bid
34.74
Ask
35.04
Low
34.74
High
34.85
Volume
6
Mudança diária
-0.74%
Mudança mensal
-0.52%
Mudança de 6 meses
19.55%
Mudança anual
9.04%
30 outubro, quinta-feira
12:30
USD
PIB (Trimestral)
Atu.
Projeç.
3.1%
Prév.
3.8%
12:30
USD
Consumo Pessoal Real (Trimestral)
Atu.
Projeç.
2.3%
Prév.
2.5%
12:30
USD
Produto Interno Bruto (PIB) Vendas (Trimestral)
Atu.
Projeç.
4.6%
Prév.
7.5%
12:30
USD
Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego
Atu.
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Pedidos Contínuos de Subsídio de Desemprego
Atu.
Projeç.
Prév.
13:55
USD
Discurso de Bowman, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.