报价部分
货币 / FLOW
回到股票

FLOW: Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF

34.74 USD 0.26 (0.74%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日FLOW汇率已更改-0.74%。当日，交易品种以低点34.74和高点34.85进行交易。

关注Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FLOW新闻

FLOW交易应用程序

Advance Market Analysis Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
指标
ADVANCED MARKET ANALYSIS INDICATOR        Overview of the Indicator This is not a simple indicator — it’s a multi-analysis predictive system. It combines: Volume Profile (POC, VAH, VAL) Fibonacci Extensions Pivot Levels (Daily, Weekly, 4H) Trend Determination (MA-based) Smart Money Concepts & Pattern Detection (basic placeholders for expansion) Prediction Engine (projects price forward for 1 hour) It gives you: Target Price Line (projection) Stop Loss Line (usually at Volume POC)
DarkMagic
Mr Roberto Carlos Ferreira Silva
专家
DarkMagic EA set files updated weekly on Telegram. Setfiles Optimised on ICMarketsEU-Demo ( The Optimization will chance from Broker to Broker for best results use ICMarketsEu-Demo when testing my files) https://t.me/n3oNpLoXBankerEa This EA is a Trend Trading EA based on different indicators. Works With Prop Firm either Challenge or Funded. Only Selling 10 at this Price 99.99$ -It has indicators that can be chosen on inputs ( RSI, EMA,MFI, High/Low Timeframe); - This EA uses Low/High with RS
Real Multi 25Market Speed 3Component Indicator
Gerald Birkner
指标
MULTI MARKET SPEED INDICATOR FOR MARKET FLOW & PERFORMANCE CATEGORIZING Specially developed for pattern detection and   multi market   and  cross /  intermarket   research,   volatility , and   performance   research. Measure in real time, speed & performance on multi markets Detect price and time cycles , squeezes, performance, pattern in structure, pattern in price and structure, patterns over different individual markets and how they move together, time and price action and of course upcomin
Colored Chaikin Money Flow
Sidnei Da Silva Santos Junior
指标
The Chaikin Money Flow (CMF) is an indicator created by Marc Chaikin in the 1980s to monitor the accumulation and distribution of a  stock   over a specified period. The default CMF period is 21 days. The indicator readings range between +1 and -1. Any crosses above or below 0 can be used to confirm changes in money flow, as well as buying or selling momentum, but many traders look for divergences to predict trend reversal based on volume.  This indicator was developed not only to be used by man
Auto Trend Line MTF
Ricky Andreas
指标
TRADING FLOW WITH AUTO TREND LINE FREE 1. Identify Market Structure Automatically Watch for key price action structures: BOS (Break of Structure) CHoCH (Change of Character) EQH / EQL (Equal High / Low) These help you understand the current market phase (reversal or continuation) based on Smart Money Concept. 2. Use Auto Trend Line Trendlines are automatically drawn based on valid structure. Breakout of a trendline → potential trend change Rejection from a trendline → possib
FREE
Auto Fibo Musang
Ricky Andreas
指标
TRADING FLOW USING AUTO FIBO MUSANG + ALERT SIGNAL 1. Wait for Breakout Alert (Auto Signal) The Auto Fibo Musang system will automatically trigger an alert when a potential breakout is detected from previous price structure. This serves as the early signal that the market may be ready to move. 2. Identify the Entry Zone (Auto Fibo Levels) The entry zones are auto-plotted based on Fibonacci Musang levels : Buy Zone (blue levels), Sell Zone (red levels). No need to draw manu
FREE
BBMA Oma Ally MTF
Ricky Andreas
指标
LINK :  https://linktr.ee/ARFXTools ; BBMA + SMC TRADING FLOW (Smart & Simple) 1. IDENTIFY THE MAIN TREND (Multi Time Frame) Use indicators: BBMA MTF PANEL (check trend direction on MN, W1, D1, H4) Only trade when D1 and H4 are in the same direction Example : If D1 = Buy and H4 = Buy → Focus on Reentry Buy only 2. WAIT FOR CSA + CSM (Valid Entry Setup) CSA Buy : Candle closes outside lower Bollinger Band + MA5 low > MA10 low CSM Buy : Candle re-enters BB + MA5 low crosses above MA10
FREE
ARFX Quantum Wave
Ricky Andreas
指标
https://linktr.ee/ARFXTools ARFX QUANTUM WAVE TRADING FLOW 1. Identify the Main Trend Activate the ARFX Quantum Wave Indicator on your chart. Observe the main signal direction — Buy or Sell . The wave thickness indicates trend strength — the thicker the wave, the stronger the trend. Focus only on the dominant direction shown by the indicator. 2. Use Price Action Patterns for Entry Enter trades following the Quantum Wave signal , confirmed by a Price Action Pattern ar

常见问题解答

FLOW股票今天的价格是多少？

Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF股票今天的定价为34.74。它在34.74 - 34.85范围内交易，昨天的收盘价为35.00，交易量达到6。FLOW的实时价格图表显示了这些更新。

Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF股票是否支付股息？

Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF目前的价值为34.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.04%和USD。实时查看图表以跟踪FLOW走势。

如何购买FLOW股票？

您可以以34.74的当前价格购买Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF股票。订单通常设置在34.74或35.04附近，而6和-0.32%显示市场活动。立即关注FLOW的实时图表更新。

如何投资FLOW股票？

投资Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF需要考虑年度范围26.06 - 35.17和当前价格34.74。许多人在以34.74或35.04下订单之前，会比较-0.52%和。实时查看FLOW价格图表，了解每日变化。

Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF的最高价格是35.17。在26.06 - 35.17内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF的绩效。

Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF股票的最低价格是多少？

Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF（FLOW）的最低价格为26.06。将其与当前的34.74和26.06 - 35.17进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLOW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FLOW股票是什么时候拆分的？

Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.00和9.04%中可见。

日范围
34.74 34.85
年范围
26.06 35.17
前一天收盘价
35.00
开盘价
34.85
卖价
34.74
买价
35.04
最低价
34.74
最高价
34.85
交易量
6
日变化
-0.74%
月变化
-0.52%
6个月变化
19.55%
年变化
9.04%
30 十月, 星期四
12:30
USD
国内生产总值季率 q/q
实际值
预测值
3.1%
前值
3.8%
12:30
USD
实际PCE季率 q/q
实际值
预测值
2.3%
前值
2.5%
12:30
USD
GDP销售季率q/q
实际值
预测值
4.6%
前值
7.5%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
前值
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
前值
13:55
USD
Fed理事Bowman讲话
实际值
预测值
前值