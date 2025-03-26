FLOW: Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF
今日FLOW汇率已更改-0.74%。当日，交易品种以低点34.74和高点34.85进行交易。
关注Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FLOW新闻
- Flow Traders Q3 results miss expectations on weak revenue capture
- Flow Traders 2025年第三季度报告：尽管ETP市场增长，利润暴跌71%
- Flow Traders Q3 2025 slides: profit tumbles 71% despite ETP market growth
- Earnings call transcript: Flow Traders’ Q3 2025 sees stock drop on income decline
- VFLO: Quality, Value, And Growth In One Basket (NASDAQ:VFLO)
- Why JPMorgan thinks DWS is best positioned for the euro stablecoin era?
- Earnings call transcript: Flow Traders NV Q2 2025 sees strong profit growth
- Flow Traders Q2 2025 presentation: Net profit surges 295%, EPS hits €1.18
- Why Free Cash Flow Drives Superior Stock Performance
- FLOW: An Underappreciated Alternative To COWZ (NYSEARCA:FLOW)
- Earnings call transcript: Flow Beverage reports Q2 2025 loss, stock drops 12.5%
- Flow Beverage Q2 2025 slides: Cost cuts narrow losses despite revenue challenges
- Flow Beverage Corp. Announces Leadership Change
- Flow Beverage Corp. Closes Secured Convertible Loans and Announces TSX Conditional Approval and Shareholder Approval via Written Consent
- How much capital can migrate to Europe? UBS discusses who benefits
- Flow Beverage Corp. Announces $2M Business Purpose Loan, Binding Term Sheet for $4M Secured Loans and Binding Term Sheet for $6M Secured Convertible Loan, Intention to Seek Shareholder Approval via Wr
- Flow Beverage Corp. Announces Extension of the Maturity Date of the Term Loan with RI Flow LLC and RI Flow LLC Waives Events of Defaults of Term Loan and NFS Leasing Canada Ltd. Waives Events of Defau
- COWZ ETF: Q1 2025 Index Shakeup Was The Biggest On Record (BATS:COWZ)
FLOW交易应用程序
常见问题解答
FLOW股票今天的价格是多少？
Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF股票今天的定价为34.74。它在34.74 - 34.85范围内交易，昨天的收盘价为35.00，交易量达到6。FLOW的实时价格图表显示了这些更新。
Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF股票是否支付股息？
Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF目前的价值为34.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.04%和USD。实时查看图表以跟踪FLOW走势。
如何购买FLOW股票？
您可以以34.74的当前价格购买Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF股票。订单通常设置在34.74或35.04附近，而6和-0.32%显示市场活动。立即关注FLOW的实时图表更新。
如何投资FLOW股票？
投资Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF需要考虑年度范围26.06 - 35.17和当前价格34.74。许多人在以34.74或35.04下订单之前，会比较-0.52%和。实时查看FLOW价格图表，了解每日变化。
Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF的最高价格是35.17。在26.06 - 35.17内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF的绩效。
Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF股票的最低价格是多少？
Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF（FLOW）的最低价格为26.06。将其与当前的34.74和26.06 - 35.17进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLOW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FLOW股票是什么时候拆分的？
Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.00和9.04%中可见。
- 前一天收盘价
- 35.00
- 开盘价
- 34.85
- 卖价
- 34.74
- 买价
- 35.04
- 最低价
- 34.74
- 最高价
- 34.85
- 交易量
- 6
- 日变化
- -0.74%
- 月变化
- -0.52%
- 6个月变化
- 19.55%
- 年变化
- 9.04%
- 实际值
-
- 预测值
- 3.1%
- 前值
- 3.8%
- 实际值
-
- 预测值
- 2.3%
- 前值
- 2.5%
- 实际值
-
- 预测值
- 4.6%
- 前值
- 7.5%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值