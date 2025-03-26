- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
FLOW: Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF
Le taux de change de FLOW a changé de -0.74% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 34.74 et à un maximum de 34.85.
Suivez la dynamique Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FLOW Nouvelles
- Flow Traders Q3 results miss expectations on weak revenue capture
- Flow Traders T3 2025 : les bénéfices chutent de 71% malgré la croissance du marché des ETP
- Flow Traders Q3 2025 slides: profit tumbles 71% despite ETP market growth
- Transcription de l’alerte résultats : Le T3 2025 de Flow Traders voit son action chuter suite à la baisse des revenus
- Earnings call transcript: Flow Traders’ Q3 2025 sees stock drop on income decline
- VFLO: Quality, Value, And Growth In One Basket (NASDAQ:VFLO)
- Why JPMorgan thinks DWS is best positioned for the euro stablecoin era?
- Earnings call transcript: Flow Traders NV Q2 2025 sees strong profit growth
- Flow Traders Q2 2025 presentation: Net profit surges 295%, EPS hits €1.18
- Why Free Cash Flow Drives Superior Stock Performance
- FLOW: An Underappreciated Alternative To COWZ (NYSEARCA:FLOW)
- Earnings call transcript: Flow Beverage reports Q2 2025 loss, stock drops 12.5%
- Flow Beverage Q2 2025 slides: Cost cuts narrow losses despite revenue challenges
- Flow Beverage Corp. Announces Leadership Change
- Flow Beverage Corp. Closes Secured Convertible Loans and Announces TSX Conditional Approval and Shareholder Approval via Written Consent
- How much capital can migrate to Europe? UBS discusses who benefits
- Flow Beverage Corp. Announces $2M Business Purpose Loan, Binding Term Sheet for $4M Secured Loans and Binding Term Sheet for $6M Secured Convertible Loan, Intention to Seek Shareholder Approval via Wr
- Flow Beverage Corp. Announces Extension of the Maturity Date of the Term Loan with RI Flow LLC and RI Flow LLC Waives Events of Defaults of Term Loan and NFS Leasing Canada Ltd. Waives Events of Defau
- COWZ ETF: Q1 2025 Index Shakeup Was The Biggest On Record (BATS:COWZ)
Applications de Trading pour FLOW
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action FLOW aujourd'hui ?
L'action Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF est cotée à 34.74 aujourd'hui. Elle se négocie dans 34.74 - 34.85, a clôturé hier à 35.00 et son volume d'échange a atteint 6. Le graphique en temps réel du cours de FLOW présente ces mises à jour.
L'action Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF verse-t-elle des dividendes ?
Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF est actuellement valorisé à 34.74. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 9.04% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FLOW.
Comment acheter des actions FLOW ?
Vous pouvez acheter des actions Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF au cours actuel de 34.74. Les ordres sont généralement placés à proximité de 34.74 ou de 35.04, le 6 et le -0.32% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FLOW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action FLOW ?
Investir dans Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 26.06 - 35.17 et le prix actuel 34.74. Beaucoup comparent -0.52% et 19.55% avant de passer des ordres à 34.74 ou 35.04. Consultez le graphique du cours de FLOW en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF ?
Le cours le plus élevé de Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF l'année dernière était 35.17. Au cours de 26.06 - 35.17, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 35.00 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF ?
Le cours le plus bas de Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF (FLOW) sur l'année a été 26.06. Sa comparaison avec 34.74 et 26.06 - 35.17 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FLOW sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action FLOW a-t-elle été divisée ?
Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 35.00 et 9.04% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 35.00
- Ouverture
- 34.85
- Bid
- 34.74
- Ask
- 35.04
- Plus Bas
- 34.74
- Plus Haut
- 34.85
- Volume
- 6
- Changement quotidien
- -0.74%
- Changement Mensuel
- -0.52%
- Changement à 6 Mois
- 19.55%
- Changement Annuel
- 9.04%
- Act
-
- Fcst
- 3.1%
- Prev
- 3.8%
- Act
-
- Fcst
- 2.3%
- Prev
- 2.5%
- Act
-
- Fcst
- 4.6%
- Prev
- 7.5%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev