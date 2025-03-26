CotationsSections
FLOW: Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF

34.74 USD 0.26 (0.74%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FLOW a changé de -0.74% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 34.74 et à un maximum de 34.85.

Suivez la dynamique Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action FLOW aujourd'hui ?

L'action Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF est cotée à 34.74 aujourd'hui. Elle se négocie dans 34.74 - 34.85, a clôturé hier à 35.00 et son volume d'échange a atteint 6. Le graphique en temps réel du cours de FLOW présente ces mises à jour.

L'action Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF verse-t-elle des dividendes ?

Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF est actuellement valorisé à 34.74. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 9.04% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FLOW.

Comment acheter des actions FLOW ?

Vous pouvez acheter des actions Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF au cours actuel de 34.74. Les ordres sont généralement placés à proximité de 34.74 ou de 35.04, le 6 et le -0.32% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FLOW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action FLOW ?

Investir dans Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 26.06 - 35.17 et le prix actuel 34.74. Beaucoup comparent -0.52% et 19.55% avant de passer des ordres à 34.74 ou 35.04. Consultez le graphique du cours de FLOW en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF ?

Le cours le plus élevé de Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF l'année dernière était 35.17. Au cours de 26.06 - 35.17, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 35.00 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF ?

Le cours le plus bas de Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF (FLOW) sur l'année a été 26.06. Sa comparaison avec 34.74 et 26.06 - 35.17 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FLOW sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action FLOW a-t-elle été divisée ?

Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 35.00 et 9.04% après les opérations sur titres.

Range quotidien
34.74 34.85
Range Annuel
26.06 35.17
Clôture Précédente
35.00
Ouverture
34.85
Bid
34.74
Ask
35.04
Plus Bas
34.74
Plus Haut
34.85
Volume
6
Changement quotidien
-0.74%
Changement Mensuel
-0.52%
Changement à 6 Mois
19.55%
Changement Annuel
9.04%
