- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
FLOW: Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF
FLOWの今日の為替レートは、-0.74%変化しました。日中、通貨は1あたり34.74の安値と34.85の高値で取引されました。
Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FLOW News
- Flow Tradersの第3四半期決算、収益獲得の弱さで予想を下回る
- Flow Traders Q3 results miss expectations on weak revenue capture
- フロー・トレーダーズ、2025年第3四半期は市場成長にもかかわらず利益71%減
- Flow Traders Q3 2025 slides: profit tumbles 71% despite ETP market growth
- フロー・トレーダーズの2025年第3四半期決算：収益減少で株価下落
- Earnings call transcript: Flow Traders’ Q3 2025 sees stock drop on income decline
- VFLO: Quality, Value, And Growth In One Basket (NASDAQ:VFLO)
- Why JPMorgan thinks DWS is best positioned for the euro stablecoin era?
- Earnings call transcript: Flow Traders NV Q2 2025 sees strong profit growth
- Flow Traders Q2 2025 presentation: Net profit surges 295%, EPS hits €1.18
- Why Free Cash Flow Drives Superior Stock Performance
- FLOW: An Underappreciated Alternative To COWZ (NYSEARCA:FLOW)
- Earnings call transcript: Flow Beverage reports Q2 2025 loss, stock drops 12.5%
- Flow Beverage Q2 2025 slides: Cost cuts narrow losses despite revenue challenges
- Flow Beverage Corp. Announces Leadership Change
- Flow Beverage Corp. Closes Secured Convertible Loans and Announces TSX Conditional Approval and Shareholder Approval via Written Consent
- How much capital can migrate to Europe? UBS discusses who benefits
- Flow Beverage Corp. Announces $2M Business Purpose Loan, Binding Term Sheet for $4M Secured Loans and Binding Term Sheet for $6M Secured Convertible Loan, Intention to Seek Shareholder Approval via Wr
- Flow Beverage Corp. Announces Extension of the Maturity Date of the Term Loan with RI Flow LLC and RI Flow LLC Waives Events of Defaults of Term Loan and NFS Leasing Canada Ltd. Waives Events of Defau
- COWZ ETF: Q1 2025 Index Shakeup Was The Biggest On Record (BATS:COWZ)
FLOWの取引アプリ
よくあるご質問
FLOW株の現在の価格は？
Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETFの株価は本日34.74です。34.74 - 34.85内で取引され、前日の終値は35.00、取引量は6に達しました。FLOWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETFの株は配当を出しますか？
Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETFの現在の価格は34.74です。配当方針は会社によりますが、投資家は9.04%やUSDにも注目します。FLOWの動きはライブチャートで確認できます。
FLOW株を買う方法は？
Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETFの株は現在34.74で購入可能です。注文は通常34.74または35.04付近で行われ、6や-0.32%が市場の動きを示します。FLOWの最新情報はライブチャートで確認できます。
FLOW株に投資する方法は？
Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETFへの投資では、年間の値幅26.06 - 35.17と現在の34.74を考慮します。注文は多くの場合34.74や35.04で行われる前に、-0.52%や19.55%と比較されます。FLOWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETFの株の最高値は？
Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETFの過去1年の最高値は35.17でした。26.06 - 35.17内で株価は大きく変動し、35.00と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETFの株の最低値は？
Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF(FLOW)の年間最安値は26.06でした。現在の34.74や26.06 - 35.17と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FLOWの動きはライブチャートで確認できます。
FLOWの株式分割はいつ行われましたか？
Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、35.00、9.04%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 35.00
- 始値
- 34.85
- 買値
- 34.74
- 買値
- 35.04
- 安値
- 34.74
- 高値
- 34.85
- 出来高
- 6
- 1日の変化
- -0.74%
- 1ヶ月の変化
- -0.52%
- 6ヶ月の変化
- 19.55%
- 1年の変化
- 9.04%
- 実際
-
- 期待
- 0.2%
- 前
- 0.2%
- 実際
-
- 期待
- 2.7%
- 前
- 2.9%
- 実際
-
- 期待
- 0.2%
- 前
- 0.3%
- 実際
-
- 期待
- 2.7%
- 前
- 2.7%
- 実際
-
- 期待
- 0.3%
- 前
- 0.6%
- 実際
-
- 期待
- 0.9%
- 前
- 0.9%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 420
- 実際
-
- 期待
- 前
- 550
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前