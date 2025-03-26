Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETFの現在の価格は34.74です。配当方針は会社によりますが、投資家は9.04%やUSDにも注目します。FLOWの動きはライブチャートで確認できます。

Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETFへの投資では、年間の値幅26.06 - 35.17と現在の34.74を考慮します。注文は多くの場合34.74や35.04で行われる前に、-0.52%や19.55%と比較されます。FLOWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETFの過去1年の最高値は35.17でした。26.06 - 35.17内で株価は大きく変動し、35.00と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETFの株の最低値は？

Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF(FLOW)の年間最安値は26.06でした。現在の34.74や26.06 - 35.17と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FLOWの動きはライブチャートで確認できます。