FLOW: Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF

34.74 USD 0.26 (0.74%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FLOWの今日の為替レートは、-0.74%変化しました。日中、通貨は1あたり34.74の安値と34.85の高値で取引されました。

Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

FLOW株の現在の価格は？

Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETFの株価は本日34.74です。34.74 - 34.85内で取引され、前日の終値は35.00、取引量は6に達しました。FLOWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETFの株は配当を出しますか？

Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETFの現在の価格は34.74です。配当方針は会社によりますが、投資家は9.04%やUSDにも注目します。FLOWの動きはライブチャートで確認できます。

FLOW株を買う方法は？

Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETFの株は現在34.74で購入可能です。注文は通常34.74または35.04付近で行われ、6や-0.32%が市場の動きを示します。FLOWの最新情報はライブチャートで確認できます。

FLOW株に投資する方法は？

Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETFへの投資では、年間の値幅26.06 - 35.17と現在の34.74を考慮します。注文は多くの場合34.74や35.04で行われる前に、-0.52%や19.55%と比較されます。FLOWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETFの株の最高値は？

Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETFの過去1年の最高値は35.17でした。26.06 - 35.17内で株価は大きく変動し、35.00と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETFの株の最低値は？

Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF(FLOW)の年間最安値は26.06でした。現在の34.74や26.06 - 35.17と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FLOWの動きはライブチャートで確認できます。

FLOWの株式分割はいつ行われましたか？

Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、35.00、9.04%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
34.74 34.85
1年のレンジ
26.06 35.17
以前の終値
35.00
始値
34.85
買値
34.74
買値
35.04
安値
34.74
高値
34.85
出来高
6
1日の変化
-0.74%
1ヶ月の変化
-0.52%
6ヶ月の変化
19.55%
1年の変化
9.04%
31 10月, 金曜日
12:30
USD
コア個人消費支出価格指数（Core PCE Price Index）前月比
実際
期待
0.2%
0.2%
12:30
USD
コア個人消費支出価格指数（Core PCE Price Index）前年比
実際
期待
2.7%
2.9%
12:30
USD
PCE個人消費支出価格指数（PCE Price Index）前月比
実際
期待
0.2%
0.3%
12:30
USD
PCE個人消費支出価格指数（PCE Price Index）前年比
実際
期待
2.7%
2.7%
12:30
USD
個人消費前月比
実際
期待
0.3%
0.6%
12:30
USD
雇用コスト指数前期比
実際
期待
0.9%
0.9%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
420
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
550
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待