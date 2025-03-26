- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
FLOW: Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF
FLOW 환율이 오늘 -0.74%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 34.74이고 고가는 34.85이었습니다.
Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FLOW News
- Flow Traders, 3분기 실적 부진…수익률 하락
- Flow Traders Q3 results miss expectations on weak revenue capture
- 플로우 트레이더스 2025년 3분기 실적: ETP 시장 성장에도 불구, 이익 71% 급감
- Flow Traders Q3 2025 slides: profit tumbles 71% despite ETP market growth
- Earnings call transcript: Flow Traders’ Q3 2025 sees stock drop on income decline
- VFLO: Quality, Value, And Growth In One Basket (NASDAQ:VFLO)
- Why JPMorgan thinks DWS is best positioned for the euro stablecoin era?
- Earnings call transcript: Flow Traders NV Q2 2025 sees strong profit growth
- Flow Traders Q2 2025 presentation: Net profit surges 295%, EPS hits €1.18
- Why Free Cash Flow Drives Superior Stock Performance
- FLOW: An Underappreciated Alternative To COWZ (NYSEARCA:FLOW)
- Earnings call transcript: Flow Beverage reports Q2 2025 loss, stock drops 12.5%
- Flow Beverage Q2 2025 slides: Cost cuts narrow losses despite revenue challenges
- Flow Beverage Corp. Announces Leadership Change
- Flow Beverage Corp. Closes Secured Convertible Loans and Announces TSX Conditional Approval and Shareholder Approval via Written Consent
- How much capital can migrate to Europe? UBS discusses who benefits
- Flow Beverage Corp. Announces $2M Business Purpose Loan, Binding Term Sheet for $4M Secured Loans and Binding Term Sheet for $6M Secured Convertible Loan, Intention to Seek Shareholder Approval via Wr
- Flow Beverage Corp. Announces Extension of the Maturity Date of the Term Loan with RI Flow LLC and RI Flow LLC Waives Events of Defaults of Term Loan and NFS Leasing Canada Ltd. Waives Events of Defau
- COWZ ETF: Q1 2025 Index Shakeup Was The Biggest On Record (BATS:COWZ)
FLOW을 위한 트레이딩 애플리케이션
자주 묻는 질문
오늘 FLOW 주식의 가격은?
Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF 주식은 당일 34.74에 가격이 책정되며 34.74 - 34.85 내에서 거래되고 어제의 종가는 35.00 였고 거래 볼륨은 6이었습니다. FLOW의 라이브 가격 차트는 이러한 내용을 보여줍니다.
Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF 주식이 배당금을 지불하는지 여부는?
Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF은 현재 34.74로 가격이 매겨져 있습니다. 배당 정책은 회사에 따라 다릅니다. 투자자는 9.04% 및 USD를 지켜 봅니다. FLOW의 움직임을 추적하려면 차트 라이브를 확인해 보세요.
FLOW 주식을 매수하는 방법은?
Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF의 주식을 현재 34.74의 가격으로 구입할 수 있습니다. 주문은 일반적으로 또는 35.04 근처로 접수되며 6 및 -0.32%는 시장의 활동을 보여줍니다. 오늘 라이브 차트에서 FLOW의 업데이트를 확인해 보세요.
FLOW 주식에 투자하는 방법은?
Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF에 대한 투자시에는 연간 변동폭 26.06 - 35.17 및 현재 가격 34.74을 고려해야합니다. 많은 사람들이 또는 로 주문을 하기 전에 -0.52% 및 19.55%를 비교합니다. FLOW 가격 차트를 확인해 매일의 변동을 확인하세요.
Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF 주식 최고가는?
지난해 Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF의 최고가는 35.17였습니다. 26.06 - 35.17 내에서 주식은 현저하게 변동했으며 35.00와 비교하면 지지선을 확인하는데에 도움이됩니다. 라이브 차트를 사용하여 Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF의 움직임을 살펴보세요.
Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF 최저가는?
연중 Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF (FLOW)의 최저 가격은 26.06였습니다. 현재 34.74 및 26.06 - 35.17와 비교하여 잠재적인 장기 진입 지점을 확인합니다. FLOW의 자세한 움직임은 차트 라이브에서 확인해 보세요.
FLOW 주식의 분할은 언제였는지?
Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF은 과거에 주식 분할을 거쳤습니다. 이러한 변경 사항은 기업의 조치 후 , 35.00 및 9.04%에서 볼 수 있습니다.
- 이전 종가
- 35.00
- 시가
- 34.85
- Bid
- 34.74
- Ask
- 35.04
- 저가
- 34.74
- 고가
- 34.85
- 볼륨
- 6
- 일일 변동
- -0.74%
- 월 변동
- -0.52%
- 6개월 변동
- 19.55%
- 년간 변동율
- 9.04%
- 활동
-
- 예측값
- 3.1%
- 훑어보기
- 3.8%
- 활동
-
- 예측값
- 2.3%
- 훑어보기
- 2.5%
- 활동
-
- 예측값
- 4.6%
- 훑어보기
- 7.5%
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기