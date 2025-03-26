시세섹션
통화 / FLOW
주식로 돌아가기

FLOW: Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF

34.74 USD 0.26 (0.74%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

FLOW 환율이 오늘 -0.74%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 34.74이고 고가는 34.85이었습니다.

Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FLOW News

FLOW을 위한 트레이딩 애플리케이션

Advance Market Analysis Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
지표
ADVANCED MARKET ANALYSIS INDICATOR        Overview of the Indicator This is not a simple indicator — it’s a multi-analysis predictive system. It combines: Volume Profile (POC, VAH, VAL) Fibonacci Extensions Pivot Levels (Daily, Weekly, 4H) Trend Determination (MA-based) Smart Money Concepts & Pattern Detection (basic placeholders for expansion) Prediction Engine (projects price forward for 1 hour) It gives you: Target Price Line (projection) Stop Loss Line (usually at Volume POC)
DarkMagic
Mr Roberto Carlos Ferreira Silva
Experts
DarkMagic EA set files updated weekly on Telegram. Setfiles Optimised on ICMarketsEU-Demo ( The Optimization will chance from Broker to Broker for best results use ICMarketsEu-Demo when testing my files) https://t.me/n3oNpLoXBankerEa This EA is a Trend Trading EA based on different indicators. Works With Prop Firm either Challenge or Funded. Only Selling 10 at this Price 99.99$ -It has indicators that can be chosen on inputs ( RSI, EMA,MFI, High/Low Timeframe); - This EA uses Low/High with RS
Real Multi 25Market Speed 3Component Indicator
Gerald Birkner
지표
MULTI MARKET SPEED INDICATOR FOR MARKET FLOW & PERFORMANCE CATEGORIZING Specially developed for pattern detection and   multi market   and  cross /  intermarket   research,   volatility , and   performance   research. Measure in real time, speed & performance on multi markets Detect price and time cycles , squeezes, performance, pattern in structure, pattern in price and structure, patterns over different individual markets and how they move together, time and price action and of course upcomin
Colored Chaikin Money Flow
Sidnei Da Silva Santos Junior
지표
The Chaikin Money Flow (CMF) is an indicator created by Marc Chaikin in the 1980s to monitor the accumulation and distribution of a  stock   over a specified period. The default CMF period is 21 days. The indicator readings range between +1 and -1. Any crosses above or below 0 can be used to confirm changes in money flow, as well as buying or selling momentum, but many traders look for divergences to predict trend reversal based on volume.  This indicator was developed not only to be used by man
Auto Trend Line MTF
Ricky Andreas
지표
TRADING FLOW WITH AUTO TREND LINE FREE 1. Identify Market Structure Automatically Watch for key price action structures: BOS (Break of Structure) CHoCH (Change of Character) EQH / EQL (Equal High / Low) These help you understand the current market phase (reversal or continuation) based on Smart Money Concept. 2. Use Auto Trend Line Trendlines are automatically drawn based on valid structure. Breakout of a trendline → potential trend change Rejection from a trendline → possib
FREE
Auto Fibo Musang
Ricky Andreas
지표
TRADING FLOW USING AUTO FIBO MUSANG + ALERT SIGNAL 1. Wait for Breakout Alert (Auto Signal) The Auto Fibo Musang system will automatically trigger an alert when a potential breakout is detected from previous price structure. This serves as the early signal that the market may be ready to move. 2. Identify the Entry Zone (Auto Fibo Levels) The entry zones are auto-plotted based on Fibonacci Musang levels : Buy Zone (blue levels), Sell Zone (red levels). No need to draw manu
FREE
BBMA Oma Ally MTF
Ricky Andreas
지표
LINK :  https://linktr.ee/ARFXTools ; BBMA + SMC TRADING FLOW (Smart & Simple) 1. IDENTIFY THE MAIN TREND (Multi Time Frame) Use indicators: BBMA MTF PANEL (check trend direction on MN, W1, D1, H4) Only trade when D1 and H4 are in the same direction Example : If D1 = Buy and H4 = Buy → Focus on Reentry Buy only 2. WAIT FOR CSA + CSM (Valid Entry Setup) CSA Buy : Candle closes outside lower Bollinger Band + MA5 low > MA10 low CSM Buy : Candle re-enters BB + MA5 low crosses above MA10
FREE
ARFX Quantum Wave
Ricky Andreas
지표
https://linktr.ee/ARFXTools ARFX QUANTUM WAVE TRADING FLOW 1. Identify the Main Trend Activate the ARFX Quantum Wave Indicator on your chart. Observe the main signal direction — Buy or Sell . The wave thickness indicates trend strength — the thicker the wave, the stronger the trend. Focus only on the dominant direction shown by the indicator. 2. Use Price Action Patterns for Entry Enter trades following the Quantum Wave signal , confirmed by a Price Action Pattern ar

자주 묻는 질문

오늘 FLOW 주식의 가격은?

Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF 주식은 당일 34.74에 가격이 책정되며 34.74 - 34.85 내에서 거래되고 어제의 종가는 35.00 였고 거래 볼륨은 6이었습니다. FLOW의 라이브 가격 차트는 이러한 내용을 보여줍니다.

Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF 주식이 배당금을 지불하는지 여부는?

Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF은 현재 34.74로 가격이 매겨져 있습니다. 배당 정책은 회사에 따라 다릅니다. 투자자는 9.04% 및 USD를 지켜 봅니다. FLOW의 움직임을 추적하려면 차트 라이브를 확인해 보세요.

FLOW 주식을 매수하는 방법은?

Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF의 주식을 현재 34.74의 가격으로 구입할 수 있습니다. 주문은 일반적으로 또는 35.04 근처로 접수되며 6 및 -0.32%는 시장의 활동을 보여줍니다. 오늘 라이브 차트에서 FLOW의 업데이트를 확인해 보세요.

FLOW 주식에 투자하는 방법은?

Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF에 대한 투자시에는 연간 변동폭 26.06 - 35.17 및 현재 가격 34.74을 고려해야합니다. 많은 사람들이 또는 로 주문을 하기 전에 -0.52% 및 19.55%를 비교합니다. FLOW 가격 차트를 확인해 매일의 변동을 확인하세요.

Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF 주식 최고가는?

지난해 Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF의 최고가는 35.17였습니다. 26.06 - 35.17 내에서 주식은 현저하게 변동했으며 35.00와 비교하면 지지선을 확인하는데에 도움이됩니다. 라이브 차트를 사용하여 Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF의 움직임을 살펴보세요.

Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF 최저가는?

연중 Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF (FLOW)의 최저 가격은 26.06였습니다. 현재 34.74 및 26.06 - 35.17와 비교하여 잠재적인 장기 진입 지점을 확인합니다. FLOW의 자세한 움직임은 차트 라이브에서 확인해 보세요.

FLOW 주식의 분할은 언제였는지?

Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF은 과거에 주식 분할을 거쳤습니다. 이러한 변경 사항은 기업의 조치 후 , 35.00 및 9.04%에서 볼 수 있습니다.

일일 변동 비율
34.74 34.85
년간 변동
26.06 35.17
이전 종가
35.00
시가
34.85
Bid
34.74
Ask
35.04
저가
34.74
고가
34.85
볼륨
6
일일 변동
-0.74%
월 변동
-0.52%
6개월 변동
19.55%
년간 변동율
9.04%
30 10월, 목요일
12:30
USD
GDP q/q
활동
예측값
3.1%
훑어보기
3.8%
12:30
USD
실제 PCE q/q
활동
예측값
2.3%
훑어보기
2.5%
12:30
USD
GDP 매출 q/q
활동
예측값
4.6%
훑어보기
7.5%
12:30
USD
초기 실업수당 청구
활동
예측값
훑어보기
12:30
USD
계속되는 실업수당 청구
활동
예측값
훑어보기
13:55
USD
보먼 연방 위원 연설
활동
예측값
훑어보기