FLOW hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF hisse senedi 34.74 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 34.74 - 34.85 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 35.00 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 6 değerine ulaştı. FLOW canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF hisse senedi şu anda 34.74 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 9.04% ve USD değerlerini izler. FLOW hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

FLOW hisse senedi nasıl alınır? Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF hisselerini şu anki 34.74 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 34.74 ve Ask 35.04 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 6 ve günlük değişim oranı -0.32% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte FLOW fiyat hareketlerini takip edin.

FLOW hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 26.06 - 35.17 ve mevcut fiyatı 34.74 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 34.74 veya Ask 35.04 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.52% ve 6 aylık değişim oranı 19.55% değerlerini karşılaştırır. FLOW fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF hisse senedi yıllık olarak 35.17 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 26.06 - 35.17). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 35.00 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF performansını takip edin.

Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF (FLOW) hisse senedi yıllık olarak en düşük 26.06 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 34.74 ve hareket ettiği yıllık aralık 26.06 - 35.17 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki FLOW fiyat hareketlerini izleyin.