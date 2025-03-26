- Genel bakış
FLOW: Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF
FLOW fiyatı bugün -0.74% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 34.74 ve Yüksek fiyatı olarak 34.85 aralığında işlem gördü.
Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
FLOW için alım-satım uygulamaları
Sıkça sorulan sorular
FLOW hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF hisse senedi 34.74 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 34.74 - 34.85 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 35.00 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 6 değerine ulaştı. FLOW canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF hisse senedi şu anda 34.74 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 9.04% ve USD değerlerini izler. FLOW hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
FLOW hisse senedi nasıl alınır?
Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF hisselerini şu anki 34.74 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 34.74 ve Ask 35.04 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 6 ve günlük değişim oranı -0.32% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte FLOW fiyat hareketlerini takip edin.
FLOW hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 26.06 - 35.17 ve mevcut fiyatı 34.74 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 34.74 veya Ask 35.04 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.52% ve 6 aylık değişim oranı 19.55% değerlerini karşılaştırır. FLOW fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF hisse senedi yıllık olarak 35.17 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 26.06 - 35.17). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 35.00 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF performansını takip edin.
Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF (FLOW) hisse senedi yıllık olarak en düşük 26.06 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 34.74 ve hareket ettiği yıllık aralık 26.06 - 35.17 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki FLOW fiyat hareketlerini izleyin.
FLOW hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 35.00 ve yıllık değişim oranı 9.04% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 35.00
- Açılış
- 34.85
- Satış
- 34.74
- Alış
- 35.04
- Düşük
- 34.74
- Yüksek
- 34.85
- Hacim
- 6
- Günlük değişim
- -0.74%
- Aylık değişim
- -0.52%
- 6 aylık değişim
- 19.55%
- Yıllık değişim
- 9.04%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 3.1%
- Önceki
- 3.8%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 2.3%
- Önceki
- 2.5%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 4.6%
- Önceki
- 7.5%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki