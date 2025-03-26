KurseKategorien
Währungen / FLOW
FLOW: Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF

34.74 USD 0.26 (0.74%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FLOW hat sich für heute um -0.74% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 34.74 bis zu einem Hoch von 34.85 gehandelt.

Verfolgen Sie die Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FLOW News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von FLOW heute?

Die Aktie von Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF (FLOW) notiert heute bei 34.74. Sie wird innerhalb einer Spanne von 34.74 - 34.85 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 35.00 und das Handelsvolumen erreichte 6. Das Live-Chart von FLOW zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie FLOW Dividenden?

Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF wird derzeit mit 34.74 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 9.04% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FLOW zu verfolgen.

Wie kaufe ich FLOW-Aktien?

Sie können Aktien von Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF (FLOW) zum aktuellen Kurs von 34.74 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 34.74 oder 35.04 platziert, während 6 und -0.32% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FLOW auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in FLOW-Aktien?

Bei einer Investition in Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF müssen die jährliche Spanne 26.06 - 35.17 und der aktuelle Kurs 34.74 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.52% und 19.55%, bevor sie Orders zu 34.74 oder 35.04 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FLOW.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF?

Der höchste Kurs von Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF (FLOW) im vergangenen Jahr lag bei 35.17. Innerhalb von 26.06 - 35.17 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 35.00 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF?

Der niedrigste Kurs von Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF (FLOW) im Laufe des Jahres betrug 26.06. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 34.74 und der Spanne 26.06 - 35.17 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FLOW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von FLOW statt?

Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 35.00 und 9.04% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
34.74 34.85
Jahresspanne
26.06 35.17
Vorheriger Schlusskurs
35.00
Eröffnung
34.85
Bid
34.74
Ask
35.04
Tief
34.74
Hoch
34.85
Volumen
6
Tagesänderung
-0.74%
Monatsänderung
-0.52%
6-Monatsänderung
19.55%
Jahresänderung
9.04%
31 Oktober, Freitag
12:30
USD
Kern PCE Preisindex m/m
Akt
Erw
0.2%
Vorh
0.2%
12:30
USD
Kern PCE Preisindex y/y
Akt
Erw
2.7%
Vorh
2.9%
12:30
USD
PCE Preisindex m/m
Akt
Erw
0.2%
Vorh
0.3%
12:30
USD
PCE Preisindex y/y
Akt
Erw
2.7%
Vorh
2.7%
12:30
USD
Privater Konsum m/m
Akt
Erw
0.3%
Vorh
0.6%
12:30
USD
Beschäftigungskostenindex q/q
Akt
Erw
0.9%
Vorh
0.9%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
Vorh
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
420
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
550
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh