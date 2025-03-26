- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
FLOW: Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF
Der Wechselkurs von FLOW hat sich für heute um -0.74% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 34.74 bis zu einem Hoch von 34.85 gehandelt.
Verfolgen Sie die Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FLOW News
- Flow Traders Q3 results miss expectations on weak revenue capture
- Flow Traders Q3 2025: Gewinn bricht trotz ETP-Marktwachstum um 71 % ein/n
- Flow Traders Q3 2025 slides: profit tumbles 71% despite ETP market growth
- Earnings Call: Aktie von Flow Traders bricht nach Gewinnrückgang im 3. Quartal 2025 ein
- Earnings call transcript: Flow Traders’ Q3 2025 sees stock drop on income decline
- VFLO: Quality, Value, And Growth In One Basket (NASDAQ:VFLO)
- Why JPMorgan thinks DWS is best positioned for the euro stablecoin era?
- Earnings call transcript: Flow Traders NV Q2 2025 sees strong profit growth
- Flow Traders Q2 2025 presentation: Net profit surges 295%, EPS hits €1.18
- Why Free Cash Flow Drives Superior Stock Performance
- FLOW: An Underappreciated Alternative To COWZ (NYSEARCA:FLOW)
- Earnings call transcript: Flow Beverage reports Q2 2025 loss, stock drops 12.5%
- Flow Beverage Q2 2025 slides: Cost cuts narrow losses despite revenue challenges
- Flow Beverage Corp. Announces Leadership Change
- Flow Beverage Corp. Closes Secured Convertible Loans and Announces TSX Conditional Approval and Shareholder Approval via Written Consent
- How much capital can migrate to Europe? UBS discusses who benefits
- Flow Beverage Corp. Announces $2M Business Purpose Loan, Binding Term Sheet for $4M Secured Loans and Binding Term Sheet for $6M Secured Convertible Loan, Intention to Seek Shareholder Approval via Wr
- Flow Beverage Corp. Announces Extension of the Maturity Date of the Term Loan with RI Flow LLC and RI Flow LLC Waives Events of Defaults of Term Loan and NFS Leasing Canada Ltd. Waives Events of Defau
- COWZ ETF: Q1 2025 Index Shakeup Was The Biggest On Record (BATS:COWZ)
Handelsanwendungen für FLOW
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von FLOW heute?
Die Aktie von Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF (FLOW) notiert heute bei 34.74. Sie wird innerhalb einer Spanne von 34.74 - 34.85 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 35.00 und das Handelsvolumen erreichte 6. Das Live-Chart von FLOW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie FLOW Dividenden?
Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF wird derzeit mit 34.74 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 9.04% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FLOW zu verfolgen.
Wie kaufe ich FLOW-Aktien?
Sie können Aktien von Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF (FLOW) zum aktuellen Kurs von 34.74 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 34.74 oder 35.04 platziert, während 6 und -0.32% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FLOW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in FLOW-Aktien?
Bei einer Investition in Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF müssen die jährliche Spanne 26.06 - 35.17 und der aktuelle Kurs 34.74 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.52% und 19.55%, bevor sie Orders zu 34.74 oder 35.04 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FLOW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF?
Der höchste Kurs von Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF (FLOW) im vergangenen Jahr lag bei 35.17. Innerhalb von 26.06 - 35.17 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 35.00 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF?
Der niedrigste Kurs von Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF (FLOW) im Laufe des Jahres betrug 26.06. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 34.74 und der Spanne 26.06 - 35.17 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FLOW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von FLOW statt?
Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 35.00 und 9.04% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 35.00
- Eröffnung
- 34.85
- Bid
- 34.74
- Ask
- 35.04
- Tief
- 34.74
- Hoch
- 34.85
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- -0.74%
- Monatsänderung
- -0.52%
- 6-Monatsänderung
- 19.55%
- Jahresänderung
- 9.04%
- Akt
-
- Erw
- 0.2%
- Vorh
- 0.2%
- Akt
-
- Erw
- 2.7%
- Vorh
- 2.9%
- Akt
-
- Erw
- 0.2%
- Vorh
- 0.3%
- Akt
-
- Erw
- 2.7%
- Vorh
- 2.7%
- Akt
-
- Erw
- 0.3%
- Vorh
- 0.6%
- Akt
-
- Erw
- 0.9%
- Vorh
- 0.9%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 420
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 550
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh