FLOW: Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF
El tipo de cambio de FLOW de hoy ha cambiado un -0.74%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 34.74, mientras que el máximo ha alcanzado 34.85.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Aplicaciones comerciales para FLOW
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de FLOW hoy?
Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF (FLOW) se evalúa hoy en 34.74. El instrumento se negocia dentro de 34.74 - 34.85; el cierre de ayer ha sido 35.00 y el volumen comercial ha alcanzado 6. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios FLOW en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF?
Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF se evalúa actualmente en 34.74. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 9.04% y USD. Monitoree los movimientos de FLOW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de FLOW?
Puede comprar acciones de Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF (FLOW) al precio actual de 34.74. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 34.74 o 35.04, mientras que 6 y -0.32% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de FLOW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de FLOW?
Invertir en Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF implica tener en cuenta el rango anual 26.06 - 35.17 y el precio actual 34.74. Muchos comparan -0.52% y 19.55% antes de colocar órdenes en 34.74 o 35.04. Estudie los cambios diarios de precios de FLOW en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF?
El precio más alto de Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF (FLOW) en el último año ha sido 35.17. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 26.06 - 35.17, una comparación con 35.00 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF?
El precio más bajo de Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF (FLOW) para el año ha sido 26.06. La comparación con los actuales 34.74 y 26.06 - 35.17 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de FLOW en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de FLOW?
En el pasado, Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 35.00 y 9.04% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 35.00
- Open
- 34.85
- Bid
- 34.74
- Ask
- 35.04
- Low
- 34.74
- High
- 34.85
- Volumen
- 6
- Cambio diario
- -0.74%
- Cambio mensual
- -0.52%
- Cambio a 6 meses
- 19.55%
- Cambio anual
- 9.04%
