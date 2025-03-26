CotizacionesSecciones
FLOW: Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF

34.74 USD 0.26 (0.74%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de FLOW de hoy ha cambiado un -0.74%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 34.74, mientras que el máximo ha alcanzado 34.85.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

FLOW News

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de FLOW hoy?

Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF (FLOW) se evalúa hoy en 34.74. El instrumento se negocia dentro de 34.74 - 34.85; el cierre de ayer ha sido 35.00 y el volumen comercial ha alcanzado 6. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios FLOW en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF?

Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF se evalúa actualmente en 34.74. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 9.04% y USD. Monitoree los movimientos de FLOW en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de FLOW?

Puede comprar acciones de Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF (FLOW) al precio actual de 34.74. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 34.74 o 35.04, mientras que 6 y -0.32% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de FLOW en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de FLOW?

Invertir en Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF implica tener en cuenta el rango anual 26.06 - 35.17 y el precio actual 34.74. Muchos comparan -0.52% y 19.55% antes de colocar órdenes en 34.74 o 35.04. Estudie los cambios diarios de precios de FLOW en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF?

El precio más alto de Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF (FLOW) en el último año ha sido 35.17. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 26.06 - 35.17, una comparación con 35.00 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF?

El precio más bajo de Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF (FLOW) para el año ha sido 26.06. La comparación con los actuales 34.74 y 26.06 - 35.17 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de FLOW en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de FLOW?

En el pasado, Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 35.00 y 9.04% después de las acciones corporativas.

Rango diario
34.74 34.85
Rango anual
26.06 35.17
Cierres anteriores
35.00
Open
34.85
Bid
34.74
Ask
35.04
Low
34.74
High
34.85
Volumen
6
Cambio diario
-0.74%
Cambio mensual
-0.52%
Cambio a 6 meses
19.55%
Cambio anual
9.04%
31 octubre, viernes
12:30
USD
Índice Básico de Precio del PCE m/m
Act.
Pronós.
0.2%
Prev.
0.2%
12:30
USD
Índice Básico de Precio del PCE a/a
Act.
Pronós.
2.7%
Prev.
2.9%
12:30
USD
Índice de Precio del PCE m/m
Act.
Pronós.
0.2%
Prev.
0.3%
12:30
USD
Índice de Precio del PCE a/a
Act.
Pronós.
2.7%
Prev.
2.7%
12:30
USD
Gastos de las Personas Físicas m/m
Act.
Pronós.
0.3%
Prev.
0.6%
12:30
USD
Índice de Coste del Empleo t/t
Act.
Pronós.
0.9%
Prev.
0.9%
13:45
USD
Barómetro de los negocios de Chicago de MNI
Act.
Pronós.
Prev.
17:00
USD
Recuento de Plataformas Petrolíferas de EE.UU de Baker Hughes
Act.
Pronós.
Prev.
420
17:00
USD
Recuento de plataformas petrolíferas en EE.UU. de Baker Hughes
Act.
Pronós.
Prev.
550
19:30
USD
Posiciones Netas Especulativas de Oro de la CFTC
Act.
Pronós.
Prev.
19:30
USD
Posiciones Netas Especulativas de Crudo de la CFTC
Act.
Pronós.
Prev.
19:30
USD
Posiciones Netas Especulativas de Oro de la CFTC
Act.
Pronós.
Prev.
19:30
USD
Posiciones Netas Especulativas de Nasdaq 100 de la CFTC
Act.
Pronós.
Prev.