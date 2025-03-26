- Обзор рынка
FLOW: Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF
Курс FLOW за сегодня изменился на -0.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.74, а максимальная — 34.85.
Следите за динамикой Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FLOW
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FLOW сегодня?
Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF (FLOW) сегодня оценивается на уровне 34.74. Инструмент торгуется в пределах 34.74 - 34.85, вчерашнее закрытие составило 35.00, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLOW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF?
Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF в настоящее время оценивается в 34.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.04% и USD. Отслеживайте движения FLOW на графике в реальном времени.
Как купить акции FLOW?
Вы можете купить акции Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF (FLOW) по текущей цене 34.74. Ордера обычно размещаются около 34.74 или 35.04, тогда как 6 и -0.32% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLOW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FLOW?
Инвестирование в Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF предполагает учет годового диапазона 26.06 - 35.17 и текущей цены 34.74. Многие сравнивают -0.52% и 19.55% перед размещением ордеров на 34.74 или 35.04. Изучайте ежедневные изменения цены FLOW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF?
Самая высокая цена Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF (FLOW) за последний год составила 35.17. Акции заметно колебались в пределах 26.06 - 35.17, сравнение с 35.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF?
Самая низкая цена Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF (FLOW) за год составила 26.06. Сравнение с текущими 34.74 и 26.06 - 35.17 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLOW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FLOW?
В прошлом Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.00 и 9.04% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 35.00
- Open
- 34.85
- Bid
- 34.74
- Ask
- 35.04
- Low
- 34.74
- High
- 34.85
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- -0.74%
- Месячное изменение
- -0.52%
- 6-месячное изменение
- 19.55%
- Годовое изменение
- 9.04%
- Акт.
-
- Прог.
- 3.1%
- Пред.
- 3.8%
- Акт.
-
- Прог.
- 2.3%
- Пред.
- 2.5%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.6%
- Пред.
- 7.5%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.