FLOW: Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF

34.74 USD 0.26 (0.74%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FLOW за сегодня изменился на -0.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.74, а максимальная — 34.85.

Следите за динамикой Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FLOW сегодня?

Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF (FLOW) сегодня оценивается на уровне 34.74. Инструмент торгуется в пределах 34.74 - 34.85, вчерашнее закрытие составило 35.00, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLOW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF?

Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF в настоящее время оценивается в 34.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.04% и USD. Отслеживайте движения FLOW на графике в реальном времени.

Как купить акции FLOW?

Вы можете купить акции Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF (FLOW) по текущей цене 34.74. Ордера обычно размещаются около 34.74 или 35.04, тогда как 6 и -0.32% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLOW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FLOW?

Инвестирование в Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF предполагает учет годового диапазона 26.06 - 35.17 и текущей цены 34.74. Многие сравнивают -0.52% и 19.55% перед размещением ордеров на 34.74 или 35.04. Изучайте ежедневные изменения цены FLOW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF?

Самая высокая цена Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF (FLOW) за последний год составила 35.17. Акции заметно колебались в пределах 26.06 - 35.17, сравнение с 35.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF?

Самая низкая цена Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF (FLOW) за год составила 26.06. Сравнение с текущими 34.74 и 26.06 - 35.17 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLOW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FLOW?

В прошлом Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.00 и 9.04% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
34.74 34.85
Годовой диапазон
26.06 35.17
Предыдущее закрытие
35.00
Open
34.85
Bid
34.74
Ask
35.04
Low
34.74
High
34.85
Объем
6
Дневное изменение
-0.74%
Месячное изменение
-0.52%
6-месячное изменение
19.55%
Годовое изменение
9.04%
