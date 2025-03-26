- Panoramica
FLOW: Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF
Il tasso di cambio FLOW ha avuto una variazione del -0.74% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 34.74 e ad un massimo di 34.85.
Segui le dinamiche di Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni FLOW oggi?
Oggi le azioni Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF sono prezzate a 34.74. Viene scambiato all'interno di 34.74 - 34.85, la chiusura di ieri è stata 35.00 e il volume degli scambi ha raggiunto 6. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FLOW mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF pagano dividendi?
Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF è attualmente valutato a 34.74. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 9.04% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FLOW.
Come acquistare azioni FLOW?
Puoi acquistare azioni Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF al prezzo attuale di 34.74. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 34.74 o 35.04, mentre 6 e -0.32% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FLOW sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni FLOW?
Investire in Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF implica considerare l'intervallo annuale 26.06 - 35.17 e il prezzo attuale 34.74. Molti confrontano -0.52% e 19.55% prima di effettuare ordini su 34.74 o 35.04. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FLOW con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF?
Il prezzo massimo di Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF nell'ultimo anno è stato 35.17. All'interno di 26.06 - 35.17, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 35.00 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF?
Il prezzo più basso di Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF (FLOW) nel corso dell'anno è stato 26.06. Confrontandolo con gli attuali 34.74 e 26.06 - 35.17 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FLOW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FLOW?
Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 35.00 e 9.04%.
- Chiusura Precedente
- 35.00
- Apertura
- 34.85
- Bid
- 34.74
- Ask
- 35.04
- Minimo
- 34.74
- Massimo
- 34.85
- Volume
- 6
- Variazione giornaliera
- -0.74%
- Variazione Mensile
- -0.52%
- Variazione Semestrale
- 19.55%
- Variazione Annuale
- 9.04%
