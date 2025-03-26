QuotazioniSezioni
FLOW
FLOW: Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF

34.74 USD 0.26 (0.74%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FLOW ha avuto una variazione del -0.74% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 34.74 e ad un massimo di 34.85.

Segui le dinamiche di Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni FLOW oggi?

Oggi le azioni Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF sono prezzate a 34.74. Viene scambiato all'interno di 34.74 - 34.85, la chiusura di ieri è stata 35.00 e il volume degli scambi ha raggiunto 6. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FLOW mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF pagano dividendi?

Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF è attualmente valutato a 34.74. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 9.04% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FLOW.

Come acquistare azioni FLOW?

Puoi acquistare azioni Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF al prezzo attuale di 34.74. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 34.74 o 35.04, mentre 6 e -0.32% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FLOW sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni FLOW?

Investire in Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF implica considerare l'intervallo annuale 26.06 - 35.17 e il prezzo attuale 34.74. Molti confrontano -0.52% e 19.55% prima di effettuare ordini su 34.74 o 35.04. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FLOW con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF?

Il prezzo massimo di Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF nell'ultimo anno è stato 35.17. All'interno di 26.06 - 35.17, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 35.00 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF?

Il prezzo più basso di Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF (FLOW) nel corso dell'anno è stato 26.06. Confrontandolo con gli attuali 34.74 e 26.06 - 35.17 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FLOW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FLOW?

Global X Funds Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 35.00 e 9.04%.

Intervallo Giornaliero
34.74 34.85
Intervallo Annuale
26.06 35.17
Chiusura Precedente
35.00
Apertura
34.85
Bid
34.74
Ask
35.04
Minimo
34.74
Massimo
34.85
Volume
6
Variazione giornaliera
-0.74%
Variazione Mensile
-0.52%
Variazione Semestrale
19.55%
Variazione Annuale
9.04%
