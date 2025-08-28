Moedas / DDOG
DDOG: Datadog Inc - Class A
134.23 USD 0.37 (0.27%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DDOG para hoje mudou para -0.27%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 132.28 e o mais alto foi 136.54.
Veja a dinâmica do par de moedas Datadog Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
132.28 136.54
Faixa anual
81.63 170.09
- Fechamento anterior
- 134.60
- Open
- 134.76
- Bid
- 134.23
- Ask
- 134.53
- Low
- 132.28
- High
- 136.54
- Volume
- 8.371 K
- Mudança diária
- -0.27%
- Mudança mensal
- -0.19%
- Mudança de 6 meses
- 33.99%
- Mudança anual
- 14.42%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh