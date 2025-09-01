Divisas / DDOG
DDOG: Datadog Inc - Class A
134.23 USD 0.37 (0.27%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DDOG de hoy ha cambiado un -0.27%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 132.28, mientras que el máximo ha alcanzado 136.54.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Datadog Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
DDOG News
- Tuesday’s Insider Trades: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Agarwal Amit sells Datadog (DDOG) shares worth $10.6 million
- Here's Why Datadog (DDOG) Fell More Than Broader Market
- Stifel maintains Hold rating on Datadog stock amid AI strategy shift
- Datadog appoints former WhatsApp product leader Ami Vora to board
- Fed Rate Cuts Are Coming – And May Ignite the AI Economy
- Datadog (DDOG) Just Overtook the 50-Day Moving Average
- Datadog at Goldman Sachs Conference: AI Strategies and Growth Insights
- Here is What to Know Beyond Why Datadog, Inc. (DDOG) is a Trending Stock
- Datadog COO Blitzer sells $2.2 million in stock
- Datadog (DDOG): chief product officer Li Yanbing sells $3.3M in stock
- Le-Quoc, Datadog CTO, sells $7.4 million in DDOG stock
- Datadog CEO Pomel sells $2.05 million in shares
- Datadog (DDOG) chief people officer Galloreese sells $344,923 in stock
- Cathie Wood Predicts That AI Will Create a $13 Trillion Software Opportunity. This Stock Could Be Unstoppable If She's Right.
- Datadog, Inc. (DDOG) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media and
- Stock Market Today: Dow Slides On Jobs Data; Warren Buffett Stock Reverses Higher Despite His 'Disappointment' (Live Coverage)
- Datadog: Gen AI Labs Developing Observability Solutions Could Affect Revenue Growth
Rango diario
132.28 136.54
Rango anual
81.63 170.09
- Cierres anteriores
- 134.60
- Open
- 134.76
- Bid
- 134.23
- Ask
- 134.53
- Low
- 132.28
- High
- 136.54
- Volumen
- 8.371 K
- Cambio diario
- -0.27%
- Cambio mensual
- -0.19%
- Cambio a 6 meses
- 33.99%
- Cambio anual
- 14.42%
