货币 / DDOG
DDOG: Datadog Inc - Class A
134.60 USD 4.05 (2.92%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DDOG汇率已更改-2.92%。当日，交易品种以低点132.69和高点136.15进行交易。
关注Datadog Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DDOG新闻
- Tuesday’s Insider Trades: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Agarwal Amit出售价值1060万美元的Datadog (DDOG)股票
- Agarwal Amit sells Datadog (DDOG) shares worth $10.6 million
- Here's Why Datadog (DDOG) Fell More Than Broader Market
- Stifel维持Datadog股票"持有"评级，因AI战略转变
- Stifel maintains Hold rating on Datadog stock amid AI strategy shift
- Datadog任命前WhatsApp产品负责人Ami Vora加入董事会
- Datadog appoints former WhatsApp product leader Ami Vora to board
- Fed Rate Cuts Are Coming – And May Ignite the AI Economy
- Datadog (DDOG) Just Overtook the 50-Day Moving Average
- Datadog at Goldman Sachs Conference: AI Strategies and Growth Insights
- Here is What to Know Beyond Why Datadog, Inc. (DDOG) is a Trending Stock
- Datadog COO Blitzer sells $2.2 million in stock
- Datadog (DDOG): chief product officer Li Yanbing sells $3.3M in stock
- Le-Quoc, Datadog CTO, sells $7.4 million in DDOG stock
- Datadog CEO Pomel sells $2.05 million in shares
- Datadog (DDOG) chief people officer Galloreese sells $344,923 in stock
- Cathie Wood Predicts That AI Will Create a $13 Trillion Software Opportunity. This Stock Could Be Unstoppable If She's Right.
- Datadog, Inc. (DDOG) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media and
- Stock Market Today: Dow Slides On Jobs Data; Warren Buffett Stock Reverses Higher Despite His 'Disappointment' (Live Coverage)
- Datadog: Gen AI Labs Developing Observability Solutions Could Affect Revenue Growth
- Stock Market Today: Nasdaq Up As Pure Storage Triggers New Buy; Lumentum Up 60% In 2025, Nvidia Off (Live Coverage)
- Baird Mid Cap Growth Equity Q2 2025 Commentary
- Snowflake shares surge as AI boom fuels demand for data platforms
日范围
132.69 136.15
年范围
81.63 170.09
- 前一天收盘价
- 138.65
- 开盘价
- 135.70
- 卖价
- 134.60
- 买价
- 134.90
- 最低价
- 132.69
- 最高价
- 136.15
- 交易量
- 13.227 K
- 日变化
- -2.92%
- 月变化
- 0.09%
- 6个月变化
- 34.36%
- 年变化
- 14.74%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值