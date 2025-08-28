通貨 / DDOG
DDOG: Datadog Inc - Class A
136.81 USD 2.58 (1.92%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DDOGの今日の為替レートは、1.92%変化しました。日中、通貨は1あたり134.53の安値と137.27の高値で取引されました。
Datadog Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
134.53 137.27
1年のレンジ
81.63 170.09
- 以前の終値
- 134.23
- 始値
- 135.12
- 買値
- 136.81
- 買値
- 137.11
- 安値
- 134.53
- 高値
- 137.27
- 出来高
- 8.569 K
- 1日の変化
- 1.92%
- 1ヶ月の変化
- 1.73%
- 6ヶ月の変化
- 36.56%
- 1年の変化
- 16.62%
18 9月, 木曜日
12:30
USD
- 実際
- 23.2
- 期待
- 3.7
- 前
- -0.3
12:30
USD
- 実際
- 5.6
- 期待
- 7.6
- 前
- 5.9
12:30
USD
- 実際
- 231 K
- 期待
- 282 K
- 前
- 264 K
12:30
USD
- 実際
- 1.920 M
- 期待
- 1.935 M
- 前
- 1.927 M
14:00
USD
- 実際
- -0.5%
- 期待
- -0.2%
- 前
- -0.1%
17:00
USD
- 実際
- 1.734%
- 期待
- 前
- 1.985%
20:00
USD
- 実際
- $49.2 B
- 期待
- $123.1 B
- 前
- $151.0 B