KurseKategorien
Währungen / DDOG
Zurück zum Aktien

DDOG: Datadog Inc - Class A

136.81 USD 2.58 (1.92%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DDOG hat sich für heute um 1.92% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 134.53 bis zu einem Hoch von 137.27 gehandelt.

Verfolgen Sie die Datadog Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DDOG News

Tagesspanne
134.53 137.27
Jahresspanne
81.63 170.09
Vorheriger Schlusskurs
134.23
Eröffnung
135.12
Bid
136.81
Ask
137.11
Tief
134.53
Hoch
137.27
Volumen
8.569 K
Tagesänderung
1.92%
Monatsänderung
1.73%
6-Monatsänderung
36.56%
Jahresänderung
16.62%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K