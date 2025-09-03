Währungen / DDOG
DDOG: Datadog Inc - Class A
136.81 USD 2.58 (1.92%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DDOG hat sich für heute um 1.92% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 134.53 bis zu einem Hoch von 137.27 gehandelt.
Verfolgen Sie die Datadog Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
134.53 137.27
Jahresspanne
81.63 170.09
- Vorheriger Schlusskurs
- 134.23
- Eröffnung
- 135.12
- Bid
- 136.81
- Ask
- 137.11
- Tief
- 134.53
- Hoch
- 137.27
- Volumen
- 8.569 K
- Tagesänderung
- 1.92%
- Monatsänderung
- 1.73%
- 6-Monatsänderung
- 36.56%
- Jahresänderung
- 16.62%
